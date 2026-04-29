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Featherlight Plus Паровой утюг с антипригарной подошвой

Больше не доступен

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Featherlight PlusПаровой утюг с антипригарной подошвой

GC1424/30

Featherlight Plus Паровой утюг с антипригарной подошвой

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 339.9 kB
  • 13 March 2026

Azur Freemotion_GC4590-GC4595_IIL_EE_[05098]_NCN

  • PDF файл, 844.4 kB
  • 13 March 2026

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