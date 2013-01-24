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Парова праска з антипригарною підошвою
Ціна магазину Philips
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Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.
Потужність до 1400 Вт для постійної та потужної подачі пари.
Функція очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски на роки
Зручна ручка та стійка п’ята для додаткової стійкості
Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.
Великі дверцята для наповнення запобігають випадковому розливанню води.
Великий регулятор температури дозволяє легко налаштувати відповідну температуру прасування для кожного типу тканини для безпечного досягнення потрібних результатів.
Носик цієї праски Philips забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).
Постійна подача пари до 15 г/хв. для швидкого усунення складок.
Подача пари вимірюється у грамах на виході з підошви. Що важча пара, то глибше вона може проникнути у тканину для тривалішого усунення складок. Ця парова праска має паровий удар 60 г для усунення важких складок.
Швидке усунення складок
Легкість у використанні
Видалення накипу
Розмір і вага
GC026/30
GC026/80
GC026/00