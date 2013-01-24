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    Featherlight Plus

    Парова праска з антипригарною підошвою

    GC1424/30
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      Featherlight Plus Парова праска з антипригарною підошвою

      GC1424/30
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Featherlight Plus

        Featherlight Plus

        Парова праска з антипригарною підошвою

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Прасуйте на 30% швидше з парою*

        • Пара 15 г/хв.
        • Паровий удар 60 г
        • Підошва з антипригарним покриттям
        • Функція очищення від накипу
        Антипригарне покриття підошви

        Антипригарне покриття підошви

        Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.

        Потужність до 1400 Вт для постійної та потужної подачі пари

        Потужність до 1400 Вт для постійної та потужної подачі пари

        Потужність до 1400 Вт для постійної та потужної подачі пари.

        Функція очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски на роки

        Функція очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски на роки

        Функція очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски на роки

        Зручна ручка та стійка п’ята для додаткової стійкості

        Зручна ручка та стійка п’ята для додаткової стійкості

        Зручна ручка та стійка п’ята для додаткової стійкості

        Вбудований розпилювач води для легшого прасування

        Вбудований розпилювач води для легшого прасування

        Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.

        Великі дверцята для наповнення запобігають розливанню води

        Великі дверцята для наповнення запобігають розливанню води

        Великі дверцята для наповнення запобігають випадковому розливанню води.

        Великий регулятор температури для різних типів тканин

        Великий регулятор температури для різних типів тканин

        Великий регулятор температури дозволяє легко налаштувати відповідну температуру прасування для кожного типу тканини для безпечного досягнення потрібних результатів.

        Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

        Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

        Носик цієї праски Philips забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).

        Постійна подача пари до 15 г/хв. для швидкого усунення складок

        Постійна подача пари до 15 г/хв. для швидкого усунення складок

        Постійна подача пари до 15 г/хв. для швидкого усунення складок.

        Паровий удар до 60 г

        Паровий удар до 60 г

        Подача пари вимірюється у грамах на виході з підошви. Що важча пара, то глибше вона може проникнути у тканину для тривалішого усунення складок. Ця парова праска має паровий удар 60 г для усунення важких складок.

        Технічні характеристики

        • Швидке усунення складок

          Постійна подача пари
          15  г/хв.
          Потужність
          1400  Вт
          Паровий удар
          60  г
          Розпилювач води
          Так

        • Легкість у використанні

          Назва підошви
          Запобігає пригоранню
          Ємність резервуара для води
          160  мл
          Точний паровий носик
          Так

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Самоочищення

        • Розмір і вага

          Розміри упаковки (ШхВхД)
          27 x 1,5 x 11,4  см
          Загальна вага з упаковкою
          0,95  кг
          Вага праски
          0,78  кг

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