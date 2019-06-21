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Більше не доступний
Пара 15 г/хв.
Паровий удар 60 г
Підошва з антипригарним покриттям
Функція очищення від накипу
Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.
Потужність до 1400 Вт для постійної та потужної подачі пари.
Функція очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски на роки
Нагороди
4.9
з 5
12
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Elisa
21/06/2019
Україна
Чудова праска. Раджу всім!
Дана модель праски дуже класна! Користуюсь часто. Просто супер! Єдине, це заливаю в неї дестильовану воду, бо якщо брати з крану, то при функції "пар" виділяється накип. Праску ражду усім та кожному. Може стати незамінним подарунком для близьких.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Featherlight Plus GC1424/30 Парова праска з антипригарною підошвою
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Featherlight Plus GC1424/30 Парова праска з антипригарною підошвою
VikkGr99
21/06/2019
Україна
Хороша праска
Користуюсь біля року - ніяких проблем не виникало. Нагрівається ща декілька секунд, прасує гарно, покриття не псується, що таке накип не знаємо, бо вона має функцію самоочищення) Загалом - якщо хочете мати менше клопоту з просуванням, вам необхідно лише придбати цю чудо-річ. Ви не пожалкуєте, однозначно!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Featherlight Plus GC1424/30 Парова праска з антипригарною підошвою
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Featherlight Plus GC1424/30 Парова праска з антипригарною підошвою
Наталія1971
20/06/2019
Україна
Щире задоволення
Товар зручний в користуванні. Задоволена. Так тримати!
Цей відгук про Featherlight Plus GC1424/30 Парова праска з антипригарною підошвою
Цей відгук про Featherlight Plus GC1424/30 Парова праска з антипригарною підошвою
У режимі відпарювання, порівняно з налаштуванням "без пари" на цій моделі