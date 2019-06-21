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Більше не доступний

Featherlight PlusПарова праска з антипригарною підошвою

GC1424/30

4.9
| (12) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Прасуйте на 30% швидше з парою*
У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки постійній подачі пари, антипригарному покриттю та вбудованому розпилювачу води, ця праска може швидко усувати складки з одягу.
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  • Пара 15 г/хв.

  • Паровий удар 60 г

  • Підошва з антипригарним покриттям

  • Функція очищення від накипу

Антипригарне покриття підошви

Антипригарне покриття підошви

Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.

Потужність до 1400 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 1400 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 1400 Вт для постійної та потужної подачі пари.

Функція очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски на роки

Функція очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски на роки

Функція очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски на роки

Технічні характеристики

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  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.9

з 5

12

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Чудова праска. Раджу всім!

Дана модель праски дуже класна! Користуюсь часто. Просто супер! Єдине, це заливаю в неї дестильовану воду, бо якщо брати з крану, то при функції "пар" виділяється накип. Праску ражду усім та кожному. Може стати незамінним подарунком для близьких.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Featherlight Plus GC1424/30 Парова праска з антипригарною підошвою

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Featherlight Plus GC1424/30 Парова праска з антипригарною підошвою

21/06/2019

Україна

Україна

Хороша праска

Користуюсь біля року - ніяких проблем не виникало. Нагрівається ща декілька секунд, прасує гарно, покриття не псується, що таке накип не знаємо, бо вона має функцію самоочищення) Загалом - якщо хочете мати менше клопоту з просуванням, вам необхідно лише придбати цю чудо-річ. Ви не пожалкуєте, однозначно!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Featherlight Plus GC1424/30 Парова праска з антипригарною підошвою

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Featherlight Plus GC1424/30 Парова праска з антипригарною підошвою

20/06/2019

Україна

Україна

Щире задоволення

Товар зручний в користуванні. Задоволена. Так тримати!

Цей відгук про Featherlight Plus GC1424/30 Парова праска з антипригарною підошвою

Цей відгук про Featherlight Plus GC1424/30 Парова праска з антипригарною підошвою

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      Примітки

      1. У режимі відпарювання, порівняно з налаштуванням "без пари" на цій моделі