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Больше не доступен
2000 Вт
Очистка от накипи
Антипригарная подошва
Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.
Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.
Награды
5.0
из 5
12
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
martakot09
15/11/2019
Україна
Дуже задоволена покупкою
Праска дуже хорошої якості,прасувати тепер стала з задоволенням.Підошва відмінна,легко сковзить по одягу,відпарює дуже швидко.Головними плюсами рахую наявність "автовідключення" "самоочищення"(видалення накипу) і "вертикальне відпарювання"
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC1433/30 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC1433/30 Парова праска
kusychka
12/11/2019
Україна
Задоволення від прасування
Дуже задоволена праскою. Прасую щодня і велику кількість дитячих речей. Ніяких проблем у використанні не помітила. Зручна у використанні, легка, ідеально розгладжує. І звісно ж порадувала доступна ціна товару. Єдина прикрість яка у мене була, це пригоріла підошва. Але списую все на те, що прасую дитячі речі, а там багато різних нашивок, наліпок з синтетичної тканини, які легко плавляться.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC1433/30 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC1433/30 Парова праска
Олена24
07/11/2019
Україна
Цей продукт має чудові функції
Чудова праска за свою цiну! Дуже задоволена. Праска зі своїми функціями відмінно справляється.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC1433/30 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC1433/30 Парова праска