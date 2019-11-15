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Больше не доступен

Паровой утюг

GC1433/30

5
| (12) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Просто и эффективно
Удобный паровой утюг упрощает процесс глажения и обеспечивает высокую эффективность благодаря мощной подаче пара и антипригарной подошве. С этим утюгом глажение станет намного легче!
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3 способа упростить процесс глажения

Просто и эффективно

  • 2000 Вт

  • Очистка от накипи

  • Антипригарная подошва

Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.

Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

12

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

15/11/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена покупкою

Праска дуже хорошої якості,прасувати тепер стала з задоволенням.Підошва відмінна,легко сковзить по одягу,відпарює дуже швидко.Головними плюсами рахую наявність "автовідключення" "самоочищення"(видалення накипу) і "вертикальне відпарювання"

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC1433/30 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC1433/30 Парова праска

12/11/2019

Україна

Україна

Задоволення від прасування

Дуже задоволена праскою. Прасую щодня і велику кількість дитячих речей. Ніяких проблем у використанні не помітила. Зручна у використанні, легка, ідеально розгладжує. І звісно ж порадувала доступна ціна товару. Єдина прикрість яка у мене була, це пригоріла підошва. Але списую все на те, що прасую дитячі речі, а там багато різних нашивок, наліпок з синтетичної тканини, які легко плавляться.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC1433/30 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC1433/30 Парова праска

07/11/2019

Україна

Україна

Цей продукт має чудові функції

Чудова праска за свою цiну! Дуже задоволена. Праска зі своїми функціями відмінно справляється.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC1433/30 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC1433/30 Парова праска

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