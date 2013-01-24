Просто и эффективно
Удобный паровой утюг упрощает процесс глажения и обеспечивает высокую эффективность благодаря мощной подаче пара и антипригарной подошве. С этим утюгом глажение станет намного легче! Узнать обо всех преимуществах
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Просто и эффективно
Удобный паровой утюг упрощает процесс глажения и обеспечивает высокую эффективность благодаря мощной подаче пара и антипригарной подошве. С этим утюгом глажение станет намного легче! Узнать обо всех преимуществах
Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.
Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.
Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.
Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения на всех типах тканей, допускающих глажение.
Резервуар увеличенного объема (220 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например, вокруг пуговиц или между стрелками.
Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.
Очистка от накипи
Легко использовать
Быстрое и мощное разглаживание складок
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
GC026/00
GC026/30
GC026/80