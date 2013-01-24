Легке та ефективне
Ця зручна парова праска робить прасування простим та ефективним завдяки великій кількості постійної пари, а підошва з антипригарним покриттям робить ковзання легшим. Із зручною праскою прасувати тепер стало простіше. Переглянути усі переваги
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Легке та ефективне
Ця зручна парова праска робить прасування простим та ефективним завдяки великій кількості постійної пари, а підошва з антипригарним покриттям робить ковзання легшим. Із зручною праскою прасувати тепер стало простіше. Переглянути усі переваги
Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари.
Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки.
Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.
Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.
Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для легкого ковзання по будь-якій тканині, яку можна прасувати.
Менше доливання води завдяки надвеликому резервуару для води ємністю 220 мл, тож Ви зможете попрасувати більше одягу за один раз.
Носик цієї праски Philips забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).
У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.
Очищення від накипу
Легкість у використанні
Швидке та потужне усування складок
Надійність
Технічні характеристики
GC026/30
GC026/80
GC026/00