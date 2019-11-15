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  • Легке та ефективне

Більше не доступний

Парова праска

GC1433/30

4.9
| (14) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Легке та ефективне
Ця зручна парова праска робить прасування простим та ефективним завдяки великій кількості постійної пари, а підошва з антипригарним покриттям робить ковзання легшим. Із зручною праскою прасувати тепер стало простіше.
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3 способи зручнішого прасування

Легке та ефективне

  • 2000 Вт

  • Видалення накипу

  • Підошва з антипригарним покриттям

Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари.

Постійна подача пари до 25 г/хв належним чином усуває складки

Постійна подача пари до 25 г/хв належним чином усуває складки

Постійна подача пари до 25 г/хв належним чином усуває складки.

Паровий удар до 90 г для найважчих складок

Паровий удар до 90 г для найважчих складок

Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасувати навіть найскладніші складки.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.9

з 5

14

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

15/11/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена покупкою

Праска дуже хорошої якості,прасувати тепер стала з задоволенням.Підошва відмінна,легко сковзить по одягу,відпарює дуже швидко.Головними плюсами рахую наявність "автовідключення" "самоочищення"(видалення накипу) і "вертикальне відпарювання"

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC1433/30 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC1433/30 Парова праска

12/11/2019

Україна

Україна

Задоволення від прасування

Дуже задоволена праскою. Прасую щодня і велику кількість дитячих речей. Ніяких проблем у використанні не помітила. Зручна у використанні, легка, ідеально розгладжує. І звісно ж порадувала доступна ціна товару. Єдина прикрість яка у мене була, це пригоріла підошва. Але списую все на те, що прасую дитячі речі, а там багато різних нашивок, наліпок з синтетичної тканини, які легко плавляться.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC1433/30 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC1433/30 Парова праска

07/11/2019

Україна

Україна

Цей продукт має чудові функції

Чудова праска за свою цiну! Дуже задоволена. Праска зі своїми функціями відмінно справляється.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC1433/30 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC1433/30 Парова праска

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