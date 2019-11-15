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Більше не доступний
2000 Вт
Видалення накипу
Підошва з антипригарним покриттям
Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари.
Постійна подача пари до 25 г/хв належним чином усуває складки.
Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасувати навіть найскладніші складки.
Нагороди
4.9
з 5
14
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
martakot09
15/11/2019
Україна
Дуже задоволена покупкою
Праска дуже хорошої якості,прасувати тепер стала з задоволенням.Підошва відмінна,легко сковзить по одягу,відпарює дуже швидко.Головними плюсами рахую наявність "автовідключення" "самоочищення"(видалення накипу) і "вертикальне відпарювання"
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC1433/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC1433/30 Парова праска
kusychka
12/11/2019
Україна
Задоволення від прасування
Дуже задоволена праскою. Прасую щодня і велику кількість дитячих речей. Ніяких проблем у використанні не помітила. Зручна у використанні, легка, ідеально розгладжує. І звісно ж порадувала доступна ціна товару. Єдина прикрість яка у мене була, це пригоріла підошва. Але списую все на те, що прасую дитячі речі, а там багато різних нашивок, наліпок з синтетичної тканини, які легко плавляться.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC1433/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC1433/30 Парова праска
Олена24
07/11/2019
Україна
Цей продукт має чудові функції
Чудова праска за свою цiну! Дуже задоволена. Праска зі своїми функціями відмінно справляється.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC1433/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC1433/30 Парова праска