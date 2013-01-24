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Парова праска

GC1433/30
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Загальна оцінка / 5
  • Легке та ефективне Легке та ефективне Легке та ефективне
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    Парова праска

    GC1433/30
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Легке та ефективне

    Ця зручна парова праска робить прасування простим та ефективним завдяки великій кількості постійної пари, а підошва з антипригарним покриттям робить ковзання легшим. Із зручною праскою прасувати тепер стало простіше. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Ця зручна парова праска робить прасування простим та ефективним завдяки великій кількості постійної пари, а підошва з антипригарним покриттям робить ковзання легшим. Із зручною праскою прасувати тепер стало простіше. Переглянути усі переваги

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      3 способи зручнішого прасування

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      • Видалення накипу
      • Підошва з антипригарним покриттям
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      Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

      Розпилювач рівномірно зволожує тканину

      Розпилювач рівномірно зволожує тканину

      Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.

      Легке ковзання по будь-якій тканині, яку можна прасувати

      Легке ковзання по будь-якій тканині, яку можна прасувати

      Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для легкого ковзання по будь-якій тканині, яку можна прасувати.

      Великий резервуар для води на 220 мл та зручне наповнення

      Великий резервуар для води на 220 мл та зручне наповнення

      Менше доливання води завдяки надвеликому резервуару для води ємністю 220 мл, тож Ви зможете попрасувати більше одягу за один раз.

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик цієї праски Philips забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).

      Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

      Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

      У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.

      Більший регулятор температури для легшого налаштування

      Більший регулятор температури для легшого налаштування

      Технічні характеристики

      • Очищення від накипу

        Рішення для очищення від накипу
        Самоочищення

      • Легкість у використанні

        Надзвичайна легкість і зручність
        Так
        Ємність резервуара для води
        220  мл
        Наливання та зливання води
        Великий отвір для наливання води

      • Швидке та потужне усування складок

        Постійна подача пари
        25  г/хв.
        Потужність
        2000  Вт
        Підошва
        Запобігає пригоранню
        Розпилення
        Так
        Паровий удар
        90  г
        Паровий носик
        Так

      • Надійність

        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Напруга
        240  В

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