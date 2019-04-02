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Больше не доступен
2000 Вт
Очистка от накипи
Антипригарная подошва
Система "капля-стоп"
Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.
Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.
Награды
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Аліна36
02/04/2019
Україна
Рекомендую....
Мені подарували парову праску Philips. Попробувавши, була у захваті. Прасувати нею одне задоволення... Тепер буду купувати Philips... А також рекомендувати рідним та близьким. Успіху всім!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC1436/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC1436/20 Парова праска
Діана
01/04/2019
Україна
Рекомендую
Праску мені подарували, до використання приступила не відразу.Зараз коли почала користуватися цією праскою, вона стала для мене порятунком, бо я майже завжди кудись спішу , і для мене дуже важливо , що не треба довго чекати поки нагріється праска.Дуже зручна у використанні, прасує дуже якісно, як джинси, так і делікатні тканини.Я задоволена нею повністю.Недоліків за пів року використання не знайшла.Рекомендую!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC1436/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC1436/20 Парова праска