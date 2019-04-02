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Больше не доступен

Паровой утюг

GC1436/20

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Просто и эффективно
Удобный паровой утюг упрощает процесс глажения и обеспечивает высокую эффективность благодаря мощной подаче пара и антипригарной подошве. С этим утюгом глажение станет намного легче!
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3 способа упростить процесс глажения

Просто и эффективно

  • 2000 Вт

  • Очистка от накипи

  • Антипригарная подошва

  • Система "капля-стоп"

Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.

Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

02/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую....

Мені подарували парову праску Philips. Попробувавши, була у захваті. Прасувати нею одне задоволення... Тепер буду купувати Philips... А також рекомендувати рідним та близьким. Успіху всім!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC1436/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC1436/20 Парова праска

01/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Праску мені подарували, до використання приступила не відразу.Зараз коли почала користуватися цією праскою, вона стала для мене порятунком, бо я майже завжди кудись спішу , і для мене дуже важливо , що не треба довго чекати поки нагріється праска.Дуже зручна у використанні, прасує дуже якісно, як джинси, так і делікатні тканини.Я задоволена нею повністю.Недоліків за пів року використання не знайшла.Рекомендую!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC1436/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC1436/20 Парова праска

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