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Більше не доступний
2000 Вт
Видалення накипу
Підошва з антипригарним покриттям
Система "крапля-стоп"
Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари.
Паровий удар до 100 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.
Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки.
Нагороди
4.7
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Аліна36
02/04/2019
Україна
Рекомендую....
Мені подарували парову праску Philips. Попробувавши, була у захваті. Прасувати нею одне задоволення... Тепер буду купувати Philips... А також рекомендувати рідним та близьким. Успіху всім!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC1436/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC1436/20 Парова праска
Діана
01/04/2019
Україна
Рекомендую
Праску мені подарували, до використання приступила не відразу.Зараз коли почала користуватися цією праскою, вона стала для мене порятунком, бо я майже завжди кудись спішу , і для мене дуже важливо , що не треба довго чекати поки нагріється праска.Дуже зручна у використанні, прасує дуже якісно, як джинси, так і делікатні тканини.Я задоволена нею повністю.Недоліків за пів року використання не знайшла.Рекомендую!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC1436/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC1436/20 Парова праска
Deni76
09/10/2019
България
Отлични характеристики
Много добро качество на много ниска цена. Лека и удобна, пуска много пара, не залепва, не прокапва върху дрехите. Чисти се лесно.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC1436/20 Парна ютия
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC1436/20 Парна ютия