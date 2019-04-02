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  • Легке та ефективне
  • Легке та ефективне

Більше не доступний

Парова праска

GC1436/20

4.7
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Легке та ефективне
Ця зручна парова праска робить прасування простим та ефективним завдяки великій кількості постійної пари, а підошва з антипригарним покриттям робить ковзання легшим. Із зручною праскою прасувати тепер стало простіше.
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3 способи зручнішого прасування

Легке та ефективне

  • 2000 Вт

  • Видалення накипу

  • Підошва з антипригарним покриттям

  • Система "крапля-стоп"

Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари.

Завдяки паровому удару до 100 г можна легко розпрасувати важкі складки

Завдяки паровому удару до 100 г можна легко розпрасувати важкі складки

Паровий удар до 100 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.

Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки

Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки

Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.7

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

02/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую....

Мені подарували парову праску Philips. Попробувавши, була у захваті. Прасувати нею одне задоволення... Тепер буду купувати Philips... А також рекомендувати рідним та близьким. Успіху всім!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC1436/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC1436/20 Парова праска

01/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Праску мені подарували, до використання приступила не відразу.Зараз коли почала користуватися цією праскою, вона стала для мене порятунком, бо я майже завжди кудись спішу , і для мене дуже важливо , що не треба довго чекати поки нагріється праска.Дуже зручна у використанні, прасує дуже якісно, як джинси, так і делікатні тканини.Я задоволена нею повністю.Недоліків за пів року використання не знайшла.Рекомендую!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC1436/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC1436/20 Парова праска

09/10/2019

България

България

Отлични характеристики

Много добро качество на много ниска цена. Лека и удобна, пуска много пара, не залепва, не прокапва върху дрехите. Чисти се лесно.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC1436/20 Парна ютия

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC1436/20 Парна ютия

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