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Больше не доступен
GC1705/01
Подача пара 17 г/мин
Алюминиевая подошва
Очистка от накипи
1400 Вт
Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.
Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.
Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.
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