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    праска з відпарюванням

    GC1705
    Загальна оцінка / 5
    • Швидка та ефективна - гарантовано Швидка та ефективна - гарантовано Швидка та ефективна - гарантовано
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      праска з відпарюванням

      GC1705
      Загальна оцінка / 5

      Швидка та ефективна - гарантовано

      У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки спеціальному загостреному носику, унікальному дизайну отворів для пари та підошві, яка гладко ковзає по тканині, ця високоякісна праска просто створена для швидкої роботи.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      праска з відпарюванням

      Швидка та ефективна - гарантовано

      У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки спеціальному загостреному носику, унікальному дизайну отворів для пари та підошві, яка гладко ковзає по тканині, ця високоякісна праска просто створена для швидкої роботи.

      Швидка та ефективна - гарантовано

      У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки спеціальному загостреному носику, унікальному дизайну отворів для пари та підошві, яка гладко ковзає по тканині, ця високоякісна праска просто створена для швидкої роботи.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      праска з відпарюванням

      Швидка та ефективна - гарантовано

      У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки спеціальному загостреному носику, унікальному дизайну отворів для пари та підошві, яка гладко ковзає по тканині, ця високоякісна праска просто створена для швидкої роботи.

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        праска з відпарюванням

        Ціна магазину Philips

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        Швидка та ефективна - гарантовано

        Підошва з високою швидкістю ковзання

        Неперервний потік пари до 17 г/хв. краще усуває складки

        Неперервний потік пари до 17 г/хв. краще усуває складки

        Неперервний потік пари до 17 г/хв. краще усуває складки

        Алюмінієва підошва для легкого ковзання по усіх типах тканин

        Алюмінієва підошва для легкого ковзання по усіх типах тканин

        Довговічна алюмінієва підошва легко ковзає по усіх типах тканин, є стійкою до подряпин та її легко чистити.

        Потужність 1400 Вт забезпечує тривалий вихід пари під високим тиском

        Потужність 1400 Вт забезпечує тривалий вихід пари під високим тиском

        Ця потужна праска швидко нагрівається та підтримує стабільну температуру під час прасування, що значно полегшує усунення складок.

        Розпилювач рівномірно зволожує тканину

        Розпилювач рівномірно зволожує тканину

        Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.

        Спеціально розроблені отвори для кращого потоку пари

        Спеціально розроблені отвори для пари забезпечують найкращий струмінь пари, ефективно видаляючи складки.

        Функція Calc-clean вимиває з праски частинки накипу

        Просто ополіскуйте резервуар для кип'ятіння після кожних 10 сеансів прасування, використовуючи функцію очищення від накипу.

        Менше доливань води завдяки великому резервуару місткістю 180 мл

        Менше доливань води завдяки великому резервуару місткістю 180 мл

        Індикатор готовності праски до прасування

        Коли буде досягнено необхідної температури для прасування, індикатор згасне

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне прасування

          Потужність для швидкого нагрівання та тривалого виходу пари під високим тиском
          1400  Вт

        • Легко усуває складки

          Тривалий вихід пари під високим тиском, який краще усуває складки
          17  г/хв.
          Спеціально розроблені отвори для кращого потоку пари
          Розпилювач
          Розпилювач рівномірно зволожує тканину
          Загострений носик
          Для прасування у важкодоступних місцях

        • Гладке ковзання

          Алюмінієва підошва

        • Досягає важкодоступних місць

          Виїмка для ґудзиків
          Пришвидшує прасування біля ґудзиків та швів

        • Зручне прасування

          Шарнір з поворотом на 180 градусів
          Забезпечує свободу рухів під час прасування
          Довгий шнур для максимальної свободи рухів
          1,8  хв.
          Вбудований пристрій для намотування шнура для легкого зберігання
          Для праски можна використовувати воду з-під крана

        • Безпечне прасування

          Перевищує міжнародні стандарти із запобігання протіканню

        • Повне керування

          Індикатор готовності температури
          Повідомляє, що досягнено встановленої температури
          Різноманітні налаштування пари для різного одягу

        • Довший термін експлуатації

          Функція Calc Clean
          Вимиває з праски частинки накипу

        • Технічні характеристики

          Напруга
          220  В
          Потужність
          1400  Вт
          Частота
          50 - 60  Гц
          Розміри
          26,1 x 11,5 x 13,6  см
          Вага
          1,06  кг
          Ємність резервуара для води
          180  мл

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