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Більше не доступний

Серія 1700Парова праска

GC1705/01

4.5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидкість та ефективність гарантовано
У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки загостреному носику, отворам для пари з унікальним дизайном і підошві, яка гладко ковзає по тканині, ця високоякісна праска просто створена для швидкої роботи.
Переглянути всі переваги

Підошва, створена для швидкості

Швидкість та ефективність гарантовано

  • Пара 17 г/хв

  • Алюмінієва підошва

  • Видалення накипу

  • 1400 Вт

Потужність 1400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

Потужність 1400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

Ця потужна праска швидко нагрівається і під час прасування підтримує стабільну температуру, що спрощує належне розпрасовування складок.

Розпилювач рівномірно зволожує тканину

Розпилювач рівномірно зволожує тканину

Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.

Функція очистки від накипу запобігає утворенню накипу в прасці.

Функція очистки від накипу запобігає утворенню накипу в прасці.

Функція очистки від накипу дозволяє видалити часточки накипу з праски Philips, просто промивши її водою. Регулярне очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски.

Технічні характеристики

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  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

spełnia moje oczekiwania

Jestem zadowolony z produktu w pełni spełnia moje oczekiwania

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko parowe z serii 1700 GC1705

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko parowe z serii 1700 GC1705

01/02/2019

România

România

De calitate

Este foarte usor de folosit si ofera o anumita siguranta in lucrul cu acest produs,recomand cu placere.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fier de călcat cu abur seria 1700 GC1705

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fier de călcat cu abur seria 1700 GC1705

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