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Більше не доступний
Пара 17 г/хв
Алюмінієва підошва
Видалення накипу
1400 Вт
Ця потужна праска швидко нагрівається і під час прасування підтримує стабільну температуру, що спрощує належне розпрасовування складок.
Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.
Функція очистки від накипу дозволяє видалити часточки накипу з праски Philips, просто промивши її водою. Регулярне очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски.
Нагороди
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
twardy
15/05/2012
Polska
spełnia moje oczekiwania
Jestem zadowolony z produktu w pełni spełnia moje oczekiwania
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko parowe z serii 1700 GC1705
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko parowe z serii 1700 GC1705
C0rnelia
01/02/2019
România
De calitate
Este foarte usor de folosit si ofera o anumita siguranta in lucrul cu acest produs,recomand cu placere.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fier de călcat cu abur seria 1700 GC1705
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fier de călcat cu abur seria 1700 GC1705