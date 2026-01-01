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Больше не доступен
GC1905/01
Быстрое глажение - от начала и до конца
Вокруг происходит так много интересного, и с работой по дому всегда хочется закончить поскорее. А поможет вам в этом утюг Philips с заостренным носиком, удобным отверстием для залива воды и легко скользящей подошвой.
Распылитель
Простое и очень быстрое заполнение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке на утюге Philips.
Простое сверхбыстрое опустошение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке.
Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.
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