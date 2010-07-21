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Простое и очень быстрое заполнение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке на утюге Philips.
Простое сверхбыстрое опустошение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке.
Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.
Постоянная подача пара до 13 г/мин
Долговечная алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани, устойчива к царапинам, легко чистится.
Очистка от накипи
Технические характеристики
Легкость использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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