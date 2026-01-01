Быстрое глажение - от начала и до конца

Вокруг происходит так много интересного, и с работой по дому всегда хочется закончить поскорее. А поможет вам в этом утюг Philips с заостренным носиком, удобным отверстием для залива воды и легко скользящей подошвой.