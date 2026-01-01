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  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron

Больше не доступен

1900 seriesПаровой утюг

GC1905/01

1 награда

Быстрое глажение - от начала и до конца

Вокруг происходит так много интересного, и с работой по дому всегда хочется закончить поскорее. А поможет вам в этом утюг Philips с заостренным носиком, удобным отверстием для залива воды и легко скользящей подошвой.

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Утюг с резервуаром для воды, который удобно наполнять и опустошать

Быстрое глажение - от начала и до конца

  • Распылитель

Простое сверхбыстрое заполнение резервуара

Простое сверхбыстрое заполнение резервуара

Простое и очень быстрое заполнение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке на утюге Philips.

Простое сверхбыстрое опустошение резервуара

Простое сверхбыстрое опустошение резервуара

Простое сверхбыстрое опустошение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке.

Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

Технические характеристики

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Награды

  • Изображение VRS_PBTAWARD66

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