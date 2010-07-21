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    1900 series

    Паровой утюг

    GC1905/01
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    • Быстрое глажение - от начала и до конца Быстрое глажение - от начала и до конца Быстрое глажение - от начала и до конца
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      1900 series Паровой утюг

      GC1905/01
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        1900 series

        1900 series

        Паровой утюг

        - {discount-value}

        Итого:

        Быстрое глажение - от начала и до конца

        Утюг с резервуаром для воды, который удобно наполнять и опустошать

        • Распылитель
        Простое сверхбыстрое заполнение резервуара

        Простое сверхбыстрое заполнение резервуара

        Простое и очень быстрое заполнение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке на утюге Philips.

        Простое сверхбыстрое опустошение резервуара

        Простое сверхбыстрое опустошение резервуара

        Простое сверхбыстрое опустошение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке.

        Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

        Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

        Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

        Постоянная подача пара до 13 г/мин

        Постоянная подача пара до 13 г/мин

        Постоянная подача пара до 13 г/мин

        Алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани

        Алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани

        Долговечная алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани, устойчива к царапинам, легко чистится.

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Функция самоочистки
          Можно использовать водопроводную воду
          Да

        • Технические характеристики

          Напряжение
          220  В
          Размеры продукта
          26,1 x 11,5 x 13,6  см
          Вес утюга
          1,06  кг

        • Легкость использования

          Объем резервуара для воды
          180  мл
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          • Открывающаяся сбоку крышка
          • Большое отверстие для залива воды
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 180 градусов
          Длина шнура питания
          1,8  м

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Подошва
          Алюминиевый
          Постоянная подача пара
          13  г/мин
          Мощность
          1400  Вт
          Подача пара
          Да
          Распылитель
          Да
          Паровой носик
          Да
          Настройка подачи пара
          Да

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              О Philips

              Продавец интернет-магазина:

              ООО «Филипс Украина»
              03038, Украина
              г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
              Код ЕДРПОУ 33744042

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