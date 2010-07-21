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    1900 series

    Парова праска

    GC1905/01
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    • Швидше прасування – від початку до кінця Швидше прасування – від початку до кінця Швидше прасування – від початку до кінця
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      1900 series Парова праска

      GC1905/01
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        1900 series

        1900 series

        Парова праска

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        Швидше прасування – від початку до кінця

        Праска зі швидким наповненням та спорожненням резервуара

        • Розпилювач
        Легке та надзвичайно швидке наповнення резервуара для води

        Легке та надзвичайно швидке наповнення резервуара для води

        Легке та надзвичайно швидке наповнення резервуара для води праски Philips завдяки величезному отвору для наливання води і дверцятам, що відкриваються збоку.

        Легке та надзвичайно швидке спорожнення резервуара для води

        Легке та надзвичайно швидке спорожнення резервуара для води

        Легке та надзвичайно швидке спорожнення резервуара для води завдяки величезному отвору для виливання води і дверцятам, що відкриваються збоку.

        Розпилювач рівномірно зволожує тканину

        Розпилювач рівномірно зволожує тканину

        Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.

        Постійна подача пари до 13 г/хв.

        Постійна подача пари до 13 г/хв.

        Постійна подача пари до 13 г/хв.

        Алюмінієва підошва для легкого ковзання по усіх типах тканин

        Алюмінієва підошва для легкого ковзання по усіх типах тканин

        Довговічна алюмінієва підошва легко ковзає по усіх типах тканин, є стійкою до подряпин та її легко чистити.

        Технічні характеристики

        • Очищення від накипу

          Рішення для очищення від накипу
          Самоочищення
          Підходить для води з крана
          Так

        • Технічні характеристики

          Розміри виробу
          26,1 x 11,5 x 13,6  см
          Напруга
          220  В
          Вага праски
          1,06  кг

        • Простий у використанні

          Ємність резервуара для води
          180  мл
          Наливання та зливання води
          • Дверцята, що відкриваються збоку
          • Надзвичайно великий отвір для наливання води
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 180 градусів шнур
          Довжина шнура живлення
          1,8  м

        • Швидке та потужне усування складок

          Постійна подача пари
          13  г/хв.
          Підошва
          Алюмінієвий
          Потужність
          1400  Вт
          Подача пари
          Так
          Розпилення
          Так
          Паровий носик
          Так
          Різноманітні налаштування пари
          Так

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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              Про Philips

              Продавець інтернет-магазину:

              ТОВ «Філіпс Україна»
              03038, Україна
              м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
              Код ЄДРПОУ 33744042

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