Швидше прасування – від початку до кінця

У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки можливості швидкого наповнення та спорожнення резервуара, загостреному носику та підошві, яка гладко ковзає по тканині, ця високоякісна праска Philips просто створена для швидкої роботи.