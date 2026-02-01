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  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
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  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron

Більше не доступний

1900 seriesПарова праска

GC1905/01

1 нагорода

Швидше прасування – від початку до кінця

У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки можливості швидкого наповнення та спорожнення резервуара, загостреному носику та підошві, яка гладко ковзає по тканині, ця високоякісна праска Philips просто створена для швидкої роботи.

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Праска зі швидким наповненням та спорожненням резервуара

Швидше прасування – від початку до кінця

  • Розпилювач

Легке та надзвичайно швидке наповнення резервуара для води

Легке та надзвичайно швидке наповнення резервуара для води

Легке та надзвичайно швидке наповнення резервуара для води праски Philips завдяки величезному отвору для наливання води і дверцятам, що відкриваються збоку.

Легке та надзвичайно швидке спорожнення резервуара для води

Легке та надзвичайно швидке спорожнення резервуара для води

Легке та надзвичайно швидке спорожнення резервуара для води завдяки величезному отвору для виливання води і дверцятам, що відкриваються збоку.

Розпилювач рівномірно зволожує тканину

Розпилювач рівномірно зволожує тканину

Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

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