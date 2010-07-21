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Легке та надзвичайно швидке наповнення резервуара для води праски Philips завдяки величезному отвору для наливання води і дверцятам, що відкриваються збоку.
Легке та надзвичайно швидке спорожнення резервуара для води завдяки величезному отвору для виливання води і дверцятам, що відкриваються збоку.
Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.
Постійна подача пари до 13 г/хв.
Довговічна алюмінієва підошва легко ковзає по усіх типах тканин, є стійкою до подряпин та її легко чистити.
Очищення від накипу
Технічні характеристики
Простий у використанні
Швидке та потужне усування складок
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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