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Більше не доступний
GC1905/01
Швидше прасування – від початку до кінця
У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки можливості швидкого наповнення та спорожнення резервуара, загостреному носику та підошві, яка гладко ковзає по тканині, ця високоякісна праска Philips просто створена для швидкої роботи.
Розпилювач
Легке та надзвичайно швидке наповнення резервуара для води праски Philips завдяки величезному отвору для наливання води і дверцятам, що відкриваються збоку.
Легке та надзвичайно швидке спорожнення резервуара для води завдяки величезному отвору для виливання води і дверцятам, що відкриваються збоку.
Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.
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