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Больше не доступен
Подача пара 35 г/мин; паровой удар 100г
Керамическая подошва
Очистка от накипи
2100 Вт
Мощность до 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.
Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Tatyana123
03/04/2019
Україна
Ця праска ідеальна
Гарна підошва праски з легкістю розгладжує тканину, зручний носик та подача пару вражає!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC2042/40 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC2042/40 Парова праска