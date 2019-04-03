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  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца

Больше не доступен

EasySpeedПаровой утюг

GC2042/40

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрое глажение от начала и до конца
Утюг EasySpeed ускоряет процесс глажения благодаря равномерному нагреву подошвы, постоянной подаче пара и специальному носику Triple Precision.
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3 способа ускорить процесс глажения

Быстрое глажение от начала и до конца

  • Подача пара 35 г/мин; паровой удар 100г

  • Керамическая подошва

  • Очистка от накипи

  • 2100 Вт

Мощность до 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность до 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность до 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.

Постоянная подача пара до 35 г/мин

Постоянная подача пара до 35 г/мин

Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

03/04/2019

Україна

Україна

Ця праска ідеальна

Гарна підошва праски з легкістю розгладжує тканину, зручний носик та подача пару вражає!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC2042/40 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC2042/40 Парова праска

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