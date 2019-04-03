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  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця

Більше не доступний

EasySpeedПарова праска

GC2042/40

4.5
| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидке прасування – від початку до кінця
Ця праска EasySpeed пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари.
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3 способи пришвидшити прасування

Швидке прасування – від початку до кінця

  • Пара 35 г/хв.; паровий удар 100 г

  • Керамічна підошва

  • Видалення накипу

  • 2100 Вт

Потужність до 2100 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 2100 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 2100 Вт для постійної та потужної подачі пари.

Завдяки паровому удару до 100 г можна легко розпрасувати важкі складки

Завдяки паровому удару до 100 г можна легко розпрасувати важкі складки

Паровий удар до 100 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.

Постійна подача пари до 35 г/хв.

Постійна подача пари до 35 г/хв.

Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.5

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
2
1

03/04/2019

Україна

Україна

Ця праска ідеальна

Гарна підошва праски з легкістю розгладжує тканину, зручний носик та подача пару вражає!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC2042/40 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC2042/40 Парова праска

31/05/2017

Hrvatska

Hrvatska

izvrsna kvaliteta proizvoda

Prezadovoljna sam jednostavnošću upotrebe i učinkovitošću glačala. Svima preporučujem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo

09/04/2017

България

България

Лесно подвижна, доста мощна

Ютията лесно се плъзга по дрехите. Доста бързо загрява. Има добра пара. Доволна съм от съотношение цена качество.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC2042/40 Парна ютия

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC2042/40 Парна ютия

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