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Більше не доступний
Пара 35 г/хв.; паровий удар 100 г
Керамічна підошва
Видалення накипу
2100 Вт
Потужність до 2100 Вт для постійної та потужної подачі пари.
Паровий удар до 100 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.
Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Нагороди
4.5
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Tatyana123
03/04/2019
Україна
Ця праска ідеальна
Гарна підошва праски з легкістю розгладжує тканину, зручний носик та подача пару вражає!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC2042/40 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC2042/40 Парова праска
Ljerka
31/05/2017
Hrvatska
izvrsna kvaliteta proizvoda
Prezadovoljna sam jednostavnošću upotrebe i učinkovitošću glačala. Svima preporučujem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo
Paeadaise
09/04/2017
България
Лесно подвижна, доста мощна
Ютията лесно се плъзга по дрехите. Доста бързо загрява. Има добра пара. Доволна съм от съотношение цена качество.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC2042/40 Парна ютия
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC2042/40 Парна ютия