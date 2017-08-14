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  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца

Больше не доступен

EasySpeedПаровой утюг

GC2048/80

4.9
| (8) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрое глажение от начала и до конца
Утюг EasySpeed Plus обеспечивает более быстрое глажение благодаря высокой мощности, носику Triple Precision, равномерному нагреву подошвы, постоянной подаче пара и паровому удару.
Посмотреть все преимущества

5 способов ускорить процесс глажения

Быстрое глажение от начала и до конца

  • Подача пара 35 г/мин; паровой удар 120г

  • Керамическая подошва

  • Автоотключение и очистка от накипи

  • 2300 Вт

Мощность до 2300 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность до 2300 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность до 2300 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

Паровой удар до 120 г

Паровой удар до 120 г

Паровой удар 120 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

Постоянная подача пара до 35 г/мин

Постоянная подача пара до 35 г/мин

Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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4.9

из 5

8

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

14/08/2017

Україна

Україна

Греется мгновенно.

Утюг очень лёгкий. Греется мгновенно. Все кнопки расположены очень удобно. Замечательно разглаживает все складки. Функция паровой удар, часто выручает. Особенно в вертикальной глажке. Хорошо, что есть функция самоочистки. Но если использовать дистиллированную воду, она не скоро пригодиться. Дизайн и цвет, хорошие, вот только сетевой шнур, белый и коротковат. В целом, очень достойная модель. Philips, как всегда, радует своей продукцией.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC2048/80 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC2048/80 Паровой утюг

18/11/2020

Україна

Україна

Чудова праска!

Прасує на відмінно, потужний паровий удар, все гарно розпрасовує! Функція автоматичного вимкнення для нас чудова знахідка!

Плюсы

Перевершила наші очікування!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC2048/80 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC2048/80 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

Чудова праска

Купувала мамі. Праска швидко нагрівається, нею легко користуватись, особливо у кутиках одягу. Воду заливаємо звичайну,але чистити накип зовсім не важко

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC2048/80 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC2048/80 Парова праска

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