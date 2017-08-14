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Больше не доступен
Подача пара 35 г/мин; паровой удар 120г
Керамическая подошва
Автоотключение и очистка от накипи
2300 Вт
Мощность до 2300 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Паровой удар 120 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Награды
4.9
из 5
8
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Milana123
14/08/2017
Україна
Греется мгновенно.
Утюг очень лёгкий. Греется мгновенно. Все кнопки расположены очень удобно. Замечательно разглаживает все складки. Функция паровой удар, часто выручает. Особенно в вертикальной глажке. Хорошо, что есть функция самоочистки. Но если использовать дистиллированную воду, она не скоро пригодиться. Дизайн и цвет, хорошие, вот только сетевой шнур, белый и коротковат. В целом, очень достойная модель. Philips, как всегда, радует своей продукцией.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC2048/80 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC2048/80 Паровой утюг
Andrii ii
18/11/2020
Україна
Чудова праска!
Прасує на відмінно, потужний паровий удар, все гарно розпрасовує! Функція автоматичного вимкнення для нас чудова знахідка!
Плюсы
Перевершила наші очікування!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC2048/80 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC2048/80 Парова праска
Vira555
04/07/2019
Україна
Чудова праска
Купувала мамі. Праска швидко нагрівається, нею легко користуватись, особливо у кутиках одягу. Воду заливаємо звичайну,але чистити накип зовсім не важко
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC2048/80 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC2048/80 Парова праска