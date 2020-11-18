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Більше не доступний
Пара 35 г/хв.; паровий удар 120 г
Керамічна підошва
Безпечне автовимк. + видалення накипу
2300 Вт
Потужність до 2300 Вт для постійної та потужної подачі пари.
Паровий удар до 120 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.
Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Нагороди
4.9
з 5
12
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Andrii ii
18/11/2020
Україна
Чудова праска!
Прасує на відмінно, потужний паровий удар, все гарно розпрасовує! Функція автоматичного вимкнення для нас чудова знахідка!
Плюси
Перевершила наші очікування!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC2048/80 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC2048/80 Парова праска
Vira555
04/07/2019
Україна
Чудова праска
Купувала мамі. Праска швидко нагрівається, нею легко користуватись, особливо у кутиках одягу. Воду заливаємо звичайну,але чистити накип зовсім не важко
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC2048/80 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC2048/80 Парова праска
Iness42
04/07/2019
Україна
рекомендую
Гладит отлично.Легкий,отличный дизайн. Раньше гладить терпеть не могла,а теперь в удовольствие
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC2048/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC2048/30 Парова праска