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  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця

Більше не доступний

EasySpeedПарова праска

GC2048/80

4.9
| (12) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидке прасування – від початку до кінця
Ця праска EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари, паровому удару та високій потужності.
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5 способів пришвидшити прасування

Швидке прасування – від початку до кінця

  • Пара 35 г/хв.; паровий удар 120 г

  • Керамічна підошва

  • Безпечне автовимк. + видалення накипу

  • 2300 Вт

Потужність до 2300 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 2300 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 2300 Вт для постійної та потужної подачі пари.

Паровий удар до 120 г

Паровий удар до 120 г

Паровий удар до 120 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

Постійна подача пари до 35 г/хв.

Постійна подача пари до 35 г/хв.

Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.9

з 5

12

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

18/11/2020

Україна

Україна

Чудова праска!

Прасує на відмінно, потужний паровий удар, все гарно розпрасовує! Функція автоматичного вимкнення для нас чудова знахідка!

Плюси

Перевершила наші очікування!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC2048/80 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC2048/80 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

Чудова праска

Купувала мамі. Праска швидко нагрівається, нею легко користуватись, особливо у кутиках одягу. Воду заливаємо звичайну,але чистити накип зовсім не важко

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC2048/80 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC2048/80 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

рекомендую

Гладит отлично.Легкий,отличный дизайн. Раньше гладить терпеть не могла,а теперь в удовольствие

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC2048/30 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC2048/30 Парова праска

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