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Больше не доступен
2000 Вт
Паровой удар 100 г
Постоянная подача пара 25 г/мин
Антипригарная подошва
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает больше пара, и складки разглаживаются быстрее.
Награды
4.9
из 5
13
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Maryna55
11/11/2021
Україна
Задоволена ціною і надійністю
Користуюсь давно, але праска працює надійно! Тому що вона один-два рази залишалася ввімкненою надовго, я забувала вимкнути з розетки, але до пожежі справа не дійшла, автоматика впоралася. Тому дякую компанії Philips!
Плюсы
Надійність, гарний дизайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Taras19921
09/11/2021
Україна
Легка і надійна праска
Під час вибору фірми праски, ми не задумуючись віддали перевагу Philips! У нас досить багато техніки цього бренду, тому ми давно переконалися у якості. Дана праска перевершила наші очікування! Вона чудово прасує! У поєднанні з функцією пари прасування стає ще легшим!
Плюсы
Легка, надійна
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Barbarisa2
02/11/2021
Україна
Прекрасный утюг для молодых мамочек
Утюг очень удобный, лёгкий, можно гладить с паром или с водичкой. Красный дизайн
Плюсы
Все супер
Минусы
Ненавижу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска