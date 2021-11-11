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  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца

Больше не доступен

EasySpeed PlusПаровой утюг

GC2142/40

4.9
| (13) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрое глажение от начала и до конца
Три способа ускорить процесс глажения с утюгом EasySpeed Plus: мощный паровой удар разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение по ткани, а система "капля-стоп" предотвращает протекание.
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3 способа ускорения процесса глажения

Быстрое глажение от начала и до конца

  • 2000 Вт

  • Паровой удар 100 г

  • Постоянная подача пара 25 г/мин

  • Антипригарная подошва

2000 Вт для быстрого нагрева

2000 Вт для быстрого нагрева

Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.

Паровой удар до 100 г для разглаживания жестких складок

Паровой удар до 100 г для разглаживания жестких складок

Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

Подача пара до 25 г/мин для стабильной, эффективной работы

Подача пара до 25 г/мин для стабильной, эффективной работы

Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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4.9

из 5

13

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

11/11/2021

Україна

Україна

Задоволена ціною і надійністю

Користуюсь давно, але праска працює надійно! Тому що вона один-два рази залишалася ввімкненою надовго, я забувала вимкнути з розетки, але до пожежі справа не дійшла, автоматика впоралася. Тому дякую компанії Philips!

Плюсы

Надійність, гарний дизайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Легка і надійна праска

Під час вибору фірми праски, ми не задумуючись віддали перевагу Philips! У нас досить багато техніки цього бренду, тому ми давно переконалися у якості. Дана праска перевершила наші очікування! Вона чудово прасує! У поєднанні з функцією пари прасування стає ще легшим!

Плюсы

Легка, надійна

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

02/11/2021

Україна

Україна

Прекрасный утюг для молодых мамочек

Утюг очень удобный, лёгкий, можно гладить с паром или с водичкой. Красный дизайн

Плюсы

Все супер

Минусы

Ненавижу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

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