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EasySpeed Plus

Паровой утюг

GC2142/40
Общая оценка / 5
  • Быстрое глажение от начала и до конца Быстрое глажение от начала и до конца Быстрое глажение от начала и до конца
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    EasySpeed Plus Паровой утюг

    GC2142/40
    Общая оценка / 5

    Быстрое глажение от начала и до конца

    Три способа ускорить процесс глажения с утюгом EasySpeed Plus: мощный паровой удар разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение по ткани, а система "капля-стоп" предотвращает протекание. Узнать обо всех преимуществах

    EasySpeed Plus Паровой утюг

    Быстрое глажение от начала и до конца

    Три способа ускорить процесс глажения с утюгом EasySpeed Plus: мощный паровой удар разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение по ткани, а система "капля-стоп" предотвращает протекание. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрое глажение от начала и до конца

    Три способа ускорить процесс глажения с утюгом EasySpeed Plus: мощный паровой удар разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение по ткани, а система "капля-стоп" предотвращает протекание. Узнать обо всех преимуществах

    EasySpeed Plus Паровой утюг

    Быстрое глажение от начала и до конца

    Три способа ускорить процесс глажения с утюгом EasySpeed Plus: мощный паровой удар разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение по ткани, а система "капля-стоп" предотвращает протекание. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое глажение от начала и до конца

      3 способа ускорения процесса глажения

      • 2000 Вт
      • Паровой удар 100 г
      • Постоянная подача пара 25 г/мин
      • Антипригарная подошва
      2000 Вт для быстрого нагрева

      2000 Вт для быстрого нагрева

      Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.

      Паровой удар до 100 г для разглаживания жестких складок

      Паровой удар до 100 г для разглаживания жестких складок

      Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

      Подача пара до 25 г/мин для стабильной, эффективной работы

      Подача пара до 25 г/мин для стабильной, эффективной работы

      Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

      Антипригарная подошва для превосходного скольжения

      Антипригарная подошва для превосходного скольжения

      Антипригарная подошва со специальным покрытием легко скользит по любой ткани, допускающей глажение.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик имеет 3 характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц, или создать стрелки.

      Большой резервуар для воды 270 мл позволяет погладить больше вещей

      Большой резервуар для воды 270 мл позволяет погладить больше вещей

      Большой объем резервуара для воды 270 мл позволяет гладить больше вещей, не подливая воду

      Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

      Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

      Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на шторах. Гладильная доска не потребуется.

      Слайдер очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго

      Слайдер очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго

      Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.

      Технические характеристики

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        25  г/мин
        Питание
        2000  Вт
        Паровой удар
        100  г

      • Легко использовать

        Название подошвы
        Антипригарная
        Объем резервуара для воды
        270  мл
        Длина шнура питания
        1,9  м

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Встроенный слайдер очистки от накипи

      • Экологичность

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Дизайн

        цвет
        Розовый

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