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Більше не доступний
2000 Вт
Паровий удар 100 г
Постійна подача пари 25 г/хв.
Підошва з антипригарним покриттям
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить більше пари для швидшого усунення складок.
Нагороди
4.9
з 5
16
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Maryna55
11/11/2021
Україна
Задоволена ціною і надійністю
Користуюсь давно, але праска працює надійно! Тому що вона один-два рази залишалася ввімкненою надовго, я забувала вимкнути з розетки, але до пожежі справа не дійшла, автоматика впоралася. Тому дякую компанії Philips!
Плюси
Надійність, гарний дизайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Taras19921
09/11/2021
Україна
Легка і надійна праска
Під час вибору фірми праски, ми не задумуючись віддали перевагу Philips! У нас досить багато техніки цього бренду, тому ми давно переконалися у якості. Дана праска перевершила наші очікування! Вона чудово прасує! У поєднанні з функцією пари прасування стає ще легшим!
Плюси
Легка, надійна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Barbarisa2
02/11/2021
Україна
Прекрасный утюг для молодых мамочек
Утюг очень удобный, лёгкий, можно гладить с паром или с водичкой. Красный дизайн
Плюси
Все супер
Мінуси
Ненавижу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска