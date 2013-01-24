Швидко від початку до кінця
EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки потужним струменям пари для усунення важких складок, підошві з антипригарним покриттям для легкого ковзання та нашій системі "крапля-стоп" для запобігання протіканню. Це три прості способи для пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидко від початку до кінця
EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки потужним струменям пари для усунення важких складок, підошві з антипригарним покриттям для легкого ковзання та нашій системі "крапля-стоп" для запобігання протіканню. Це три прості способи для пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги
Швидко від початку до кінця
EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки потужним струменям пари для усунення важких складок, підошві з антипригарним покриттям для легкого ковзання та нашій системі "крапля-стоп" для запобігання протіканню. Це три прості способи для пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидко від початку до кінця
EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки потужним струменям пари для усунення важких складок, підошві з антипригарним покриттям для легкого ковзання та нашій системі "крапля-стоп" для запобігання протіканню. Це три прості способи для пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить більше пари для швидшого усунення складок.
Наша підошва з антипригарним покриттям легко ковзає по будь-якій тканині, яку можна прасувати, завдяки спеціальному антипригарному покриттю.
Наша система "крапля-стоп" запобігає протіканню для уникнення плям від води та впевненого прасування за будь-якої температури.
Носик точний у 3 аспектах. Він загострений, має виїмку для ґудзиків і тонкий. Наш носик Triple Precision допомагає прасувати навіть найважчі місця, такі як ґудзики та складки.
Менше доливання води завдяки великому резервуару для води ємністю 270 мл, тож Ви зможете попрасувати більше одягу за один раз
Функція вертикального відпарювання дозволяє освіжати одяг безпосередньо на вішаку та усуває складки на занавісках, коли вони висять. Дошка для прасування не потрібна.
У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана. Очищення від накипу – це вбудована функція очищення для видалення кальцію або накипу і підтримання максимальної ефективності.
Швидке усунення складок
Легкість у використанні
Видалення накипу
Екологічність
Конструкція
GC026/00
GC026/30
GC026/80