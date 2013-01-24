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EasySpeed Plus

Парова праска

GC2142/40
Загальна оцінка / 5
  • Швидко від початку до кінця Швидко від початку до кінця Швидко від початку до кінця
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    EasySpeed Plus Парова праска

    GC2142/40
    Загальна оцінка / 5

    Швидко від початку до кінця

    EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки потужним струменям пари для усунення важких складок, підошві з антипригарним покриттям для легкого ковзання та нашій системі "крапля-стоп" для запобігання протіканню. Це три прості способи для пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги

    EasySpeed Plus Парова праска

    Швидко від початку до кінця

    EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки потужним струменям пари для усунення важких складок, підошві з антипригарним покриттям для легкого ковзання та нашій системі "крапля-стоп" для запобігання протіканню. Це три прості способи для пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги

    Швидко від початку до кінця

    EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки потужним струменям пари для усунення важких складок, підошві з антипригарним покриттям для легкого ковзання та нашій системі "крапля-стоп" для запобігання протіканню. Це три прості способи для пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги

    EasySpeed Plus Парова праска

    Швидко від початку до кінця

    EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки потужним струменям пари для усунення важких складок, підошві з антипригарним покриттям для легкого ковзання та нашій системі "крапля-стоп" для запобігання протіканню. Це три прості способи для пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги

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      Швидко від початку до кінця

      Пришвидшує прасування у 3 способи

      • 2000 Вт
      • Паровий удар 100 г
      • Постійна подача пари 25 г/хв.
      • Підошва з антипригарним покриттям
      2000 Вт для швидкого нагрівання

      2000 Вт для швидкого нагрівання

      Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.

      Паровий удар до 100 г розпрасовує важкі складки

      Паровий удар до 100 г розпрасовує важкі складки

      Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

      Подача пари до 25 г/хв. для потужної, впевненої роботи

      Подача пари до 25 г/хв. для потужної, впевненої роботи

      Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить більше пари для швидшого усунення складок.

      Підошва з антипригарним покриттям для легкого ковзання

      Підошва з антипригарним покриттям для легкого ковзання

      Наша підошва з антипригарним покриттям легко ковзає по будь-якій тканині, яку можна прасувати, завдяки спеціальному антипригарному покриттю.

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Наша система "крапля-стоп" запобігає протіканню для уникнення плям від води та впевненого прасування за будь-якої температури.

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик точний у 3 аспектах. Він загострений, має виїмку для ґудзиків і тонкий. Наш носик Triple Precision допомагає прасувати навіть найважчі місця, такі як ґудзики та складки.

      Великий резервуар для води на 270 мл для прасування більшої кількості одягу за раз

      Великий резервуар для води на 270 мл для прасування більшої кількості одягу за раз

      Менше доливання води завдяки великому резервуару для води ємністю 270 мл, тож Ви зможете попрасувати більше одягу за один раз

      Вертикальне відпарювання для підвішених речей

      Вертикальне відпарювання для підвішених речей

      Функція вертикального відпарювання дозволяє освіжати одяг безпосередньо на вішаку та усуває складки на занавісках, коли вони висять. Дошка для прасування не потрібна.

      Перемикач для очищення від накипу для тривалої ефективності відпарювання

      Перемикач для очищення від накипу для тривалої ефективності відпарювання

      У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана. Очищення від накипу – це вбудована функція очищення для видалення кальцію або накипу і підтримання максимальної ефективності.

      Технічні характеристики

      • Швидке усунення складок

        Постійна подача пари
        25  г/хв.
        Потужність
        2000  Вт
        Паровий удар
        100  г

      • Легкість у використанні

        Назва підошви
        Запобігає пригоранню
        Ємність резервуара для води
        270  мл
        Довжина шнура живлення
        1,9  м

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        Вбудований перемикач для видалення накипу

      • Екологічність

        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Конструкція

        Колір
        Рожевий

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