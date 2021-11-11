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Більше не доступний

EasySpeed PlusПарова праска

GC2142/40

4.9
| (16) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидко від початку до кінця
EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки потужним струменям пари для усунення важких складок, підошві з антипригарним покриттям для легкого ковзання та нашій системі "крапля-стоп" для запобігання протіканню. Це три прості способи для пришвидшення прасування.
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Пришвидшує прасування у 3 способи

Швидко від початку до кінця

  • 2000 Вт

  • Паровий удар 100 г

  • Постійна подача пари 25 г/хв.

  • Підошва з антипригарним покриттям

2000 Вт для швидкого нагрівання

2000 Вт для швидкого нагрівання

Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.

Паровий удар до 100 г розпрасовує важкі складки

Паровий удар до 100 г розпрасовує важкі складки

Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

Подача пари до 25 г/хв. для потужної, впевненої роботи

Подача пари до 25 г/хв. для потужної, впевненої роботи

Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить більше пари для швидшого усунення складок.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.9

з 5

16

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

11/11/2021

Україна

Україна

Задоволена ціною і надійністю

Користуюсь давно, але праска працює надійно! Тому що вона один-два рази залишалася ввімкненою надовго, я забувала вимкнути з розетки, але до пожежі справа не дійшла, автоматика впоралася. Тому дякую компанії Philips!

Плюси

Надійність, гарний дизайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Легка і надійна праска

Під час вибору фірми праски, ми не задумуючись віддали перевагу Philips! У нас досить багато техніки цього бренду, тому ми давно переконалися у якості. Дана праска перевершила наші очікування! Вона чудово прасує! У поєднанні з функцією пари прасування стає ще легшим!

Плюси

Легка, надійна

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

02/11/2021

Україна

Україна

Прекрасный утюг для молодых мамочек

Утюг очень удобный, лёгкий, можно гладить с паром или с водичкой. Красный дизайн

Плюси

Все супер

Мінуси

Ненавижу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

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