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Больше не доступен
2100 Вт
Паровой удар 110 г
Постоянная подача пара 30 г/мин
Керамическая подошва
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.
Награды
4.9
из 5
14
Отзывы
92%
рекомендуют этот продукт
14/11/2021
Україна
Все якраз так, як мені хочеться!
Чи в усіх був той момент, коли, спробувавши чиюсь зручну річ, уже не хочеться повертатися до своєї? Отак було і у мене: купила цю прасочку, бо піддивилася в подруги) Всі деталі і те, як прасочка працює – все якраз так, як мені хочеться! - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))
Плюсы
Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Олена13
09/11/2021
Україна
Виріб має чудові функції
Праска супер користуюсь близько року . Прасує відмінно даже пересушені речі Рекомендую
Плюсы
Потужність якість
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
27/10/2021
Україна
Гарна праска
Прасувати зручно і легко.Подобається довжина шнура.
Плюсы
Легко, зручно прасувати.
Минусы
-
Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска