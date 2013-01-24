Швидко від початку до кінця
EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки потужним струменям пари для усунення важких складок, міцній керамічній підошві для легкого ковзання та нашій системі "крапля-стоп" для запобігання протіканню. Це три прості способи для пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидко від початку до кінця
EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки потужним струменям пари для усунення важких складок, міцній керамічній підошві для легкого ковзання та нашій системі "крапля-стоп" для запобігання протіканню. Це три прості способи для пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги
Швидко від початку до кінця
EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки потужним струменям пари для усунення важких складок, міцній керамічній підошві для легкого ковзання та нашій системі "крапля-стоп" для запобігання протіканню. Це три прості способи для пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидко від початку до кінця
EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки потужним струменям пари для усунення важких складок, міцній керамічній підошві для легкого ковзання та нашій системі "крапля-стоп" для запобігання протіканню. Це три прості способи для пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.
Наша надійна керамічна підошва добре ковзає по будь-якій тканині, яку можна прасувати. Вона має захист від прилипання та подряпин, її легко підтримувати в чистоті.
Наша система "крапля-стоп" запобігає протіканню для уникнення плям від води та впевненого прасування за будь-якої температури.
Носик точний у 3 аспектах. Він загострений, має виїмку для ґудзиків і тонкий. Наш носик Triple Precision допомагає прасувати навіть найважчі місця, такі як ґудзики та складки.
Менше доливання води завдяки великому резервуару для води ємністю 270 мл, тож Ви зможете попрасувати більше одягу за один раз
Функція вертикального відпарювання дозволяє освіжати одяг безпосередньо на вішаку та усуває складки на занавісках, коли вони висять. Дошка для прасування не потрібна.
У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана. Очищення від накипу – це вбудована функція очищення для видалення кальцію або накипу і підтримання максимальної ефективності.
Швидке усунення складок
Легкість у використанні
Видалення накипу
Екологічність
Конструкція
GC026/30
GC026/80
GC026/00