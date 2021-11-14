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Більше не доступний
2100 Вт
Паровий удар 110 г
Постійна подача пари 30 г/хв
Керамічна підошва
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.
Нагороди
4.9
з 5
17
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
14/11/2021
Україна
Все якраз так, як мені хочеться!
Чи в усіх був той момент, коли, спробувавши чиюсь зручну річ, уже не хочеться повертатися до своєї? Отак було і у мене: купила цю прасочку, бо піддивилася в подруги) Всі деталі і те, як прасочка працює – все якраз так, як мені хочеться! - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))
Плюси
Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Олена13
09/11/2021
Україна
Виріб має чудові функції
Праска супер користуюсь близько року . Прасує відмінно даже пересушені речі Рекомендую
Плюси
Потужність якість
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
27/10/2021
Україна
Гарна праска
Прасувати зручно і легко.Подобається довжина шнура.
Плюси
Легко, зручно прасувати.
Мінуси
-
Цей відгук про EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Цей відгук про EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска