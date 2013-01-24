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Паровой утюг

GC2510
Общая оценка / 5
  • Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный
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    Паровой утюг

    GC2510
    Общая оценка / 5

    Простой, быстрый и эффективный

    Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 90 г, мощностью 2000 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc Clean, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Паровой утюг

    Простой, быстрый и эффективный

    Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 90 г, мощностью 2000 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc Clean, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах

    Простой, быстрый и эффективный

    Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 90 г, мощностью 2000 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc Clean, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Простой, быстрый и эффективный

    Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 90 г, мощностью 2000 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc Clean, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах

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    См. все steam-iron

      Простой, быстрый и эффективный

      Более продолжительная подача пара

      • 30 г
      Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

      Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

      Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

      Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

      Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

      Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

      Паровой удар 90 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

      Антипригарное покрытие подошвы

      Антипригарное покрытие подошвы

      Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Дополнительный комфорт
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Управляемая очистка от накипи
        Функция Calc Clean
        Длина шнура
        2  м
        Безопасен в использовании
        Превышает международные стандарты перепада напряжения
        Можно использовать водопроводную воду
        Да

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 30 г/мин
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Заостренный носик
        Распылитель
        Да
        Паровой удар
        До 90 г/мин

      • Легко использовать

        Управление
        • Индикатор нагрева
        • Настройка подачи пара
        Простота установки и хранения
        Встроенное отделение для хранения шнура
        Быстрый нагрев
        Да
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Кнопка переключения режимов

      • Гладкое скольжение

        Подошва
        Антипригарная подошва

      • Технические характеристики

        Частота
        50–60
        Мощность
        2000
        напряжение
        220–240

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        29,5 x 11,6 x 19,5
        Вес продукта
        1,2

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