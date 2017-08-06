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Больше не доступен
30 г
Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Награды
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Татьяна
06/08/2017
Україна
Отличный утюг!отпаривает и гладит замечательно!а вращающийся провод -хорошая опция .
Отличный утюг!отпаривает и гладит замечательно!а вращающийся провод -хорошая опция .
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2500 series GC2510/02 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2500 series GC2510/02 Паровой утюг
Valeriia333
10/04/2019
Україна
Утюг-супер!
За несколько лет использования никаких пререканий нет! Нагревается быстро, антипригарное покрытие очень радует, отдичная подача пара. Дарила такой же маме-довольна также, как и я! Легкая и быстрая глажка гарантирована!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2500 series GC2510/02 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2500 series GC2510/02 Парова праска
lenalena
01/04/2019
Україна
Отличный утюг
Утюг супер, пользуюсь уже 9 лет, прост в использовании, отличное качество глажки!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2500 series GC2510/02 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2500 series GC2510/02 Парова праска