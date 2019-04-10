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Більше не доступний
30 г
Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.
Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасувати навіть найскладніші складки.
Постійна подача пари до 30 г/хв краще усуває складки.
Нагороди
4.9
з 5
7
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Valeriia333
10/04/2019
Україна
Утюг-супер!
За несколько лет использования никаких пререканий нет! Нагревается быстро, антипригарное покрытие очень радует, отдичная подача пара. Дарила такой же маме-довольна также, как и я! Легкая и быстрая глажка гарантирована!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2500 series GC2510/02 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2500 series GC2510/02 Парова праска
lenalena
01/04/2019
Україна
Отличный утюг
Утюг супер, пользуюсь уже 9 лет, прост в использовании, отличное качество глажки!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2500 series GC2510/02 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2500 series GC2510/02 Парова праска
Marcel
01/09/2016
Polska
Перевірений покупець
Wart polecenia
To żelazko służy w naszym gospodarstwie domowym już od ok 10lat i sprawuje się świetnie. Miałem do niedawna wrażenie że dzisiejszy rynek nastawiony jest na produkowanie kiepskiej jakości towarów które po okresie gwarancyjnym niszczeją i są do zmiany na nowy model. Jednak ku mojemu zdziwieniu firma PHILIPS nie funkcjonuje w ten sposób dlatego obdarzyłem ją zaufaniem i nowo nabywane sprzęty do domu są właśnie markowane tą firmą. Mam nadzieję że będę tak zadowolony jak z opisywanego żelazka.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2500 series GC2510 Żelazko parowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2500 series GC2510 Żelazko parowe