Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Парова праска

GC2510
Загальна оцінка / 5
  • Просто, швидко й ефективно Просто, швидко й ефективно Просто, швидко й ефективно
    -{discount-value}

    Парова праска

    GC2510
    Загальна оцінка / 5

    Просто, швидко й ефективно

    Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 90 г, потужності 2000 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Парова праска

    Просто, швидко й ефективно

    Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 90 г, потужності 2000 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги

    Просто, швидко й ефективно

    Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 90 г, потужності 2000 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Парова праска

    Просто, швидко й ефективно

    Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 90 г, потужності 2000 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all steam-iron
      • -{discount-value}

      Просто, швидко й ефективно

      Триваліша ефективність відпарювання

      • 30 г
      Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

      Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

      Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

      Паровий удар до 90 г для найважчих складок

      Паровий удар до 90 г для найважчих складок

      Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

      Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки

      Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки

      Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки.

      Антипригарне покриття підошви

      Антипригарне покриття підошви

      Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.

      Функція Calc Clean запобігає утворенню накипу в прасці.

      Функція Calc Clean запобігає утворенню накипу в прасці.

      Функція Calc Clean дозволяє видалити часточки накипу з праски Philips, просто промивши її водою. Регулярне очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски.

      Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

      Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

      Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.

      Технічні характеристики

      • Зручне прасування

        Додатковий комфорт
        Вільний на 360 градусів шнур
        Система видалення накипу
        Функція очищення від накипу
        Довжина шнура
        2  м
        Безпека використання
        Перевищує міжнародні стандарти із запобігання протіканню
        Підходить для води з крана
        Так

      • Усунення складок

        Постійна подача пари
        До 30 г/хв.
        Досягання складних місць
        Загострений носик
        Розпилення
        Так
        Паровий удар
        До 90 г/хв.

      • Легкість у використанні

        Керування
        • Індикатор нагрівання
        • Різноманітні налаштування пари
        Легке налаштування та зберігання
        Вбудоване рішення для зберігання шнура
        Швидке нагрівання
        Так
        Досягання складних місць
        Виїмка для ґудзиків

      • Гладке ковзання

        Підошва
        Підошва з антипригарним покриттям

      • Технічні характеристики

        Частота
        50–60
        Потужність
        2000
        Напруга
        220–240

      • Вага та розміри

        Розміри виробу
        29,5 x 11,6 x 19,5
        Вага виробу
        1,2

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Знайти запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари для цього виробу

      Дивитися всі аксесуари

        Рекомендовані вироби

          • -{discount-value}

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            • -{discount-value}

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

            Підписатись