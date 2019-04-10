КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Просто, швидко й ефективно
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Просто, швидко й ефективно
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72

Більше не доступний

2500 seriesПарова праска

GC2510/02

4.9
| (7) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Просто, швидко й ефективно
Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 90 г, потужності 2000 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго!
Переглянути всі переваги

Триваліша ефективність відпарювання

Просто, швидко й ефективно

  • 30 г

Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

Паровий удар до 90 г для найважчих складок

Паровий удар до 90 г для найважчих складок

Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасувати навіть найскладніші складки.

Постійна подача пари до 30 г/хв краще усуває складки

Постійна подача пари до 30 г/хв краще усуває складки

Постійна подача пари до 30 г/хв краще усуває складки.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.9

з 5

7

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Утюг-супер!

За несколько лет использования никаких пререканий нет! Нагревается быстро, антипригарное покрытие очень радует, отдичная подача пара. Дарила такой же маме-довольна также, как и я! Легкая и быстрая глажка гарантирована!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2500 series GC2510/02 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2500 series GC2510/02 Парова праска

01/04/2019

Україна

Україна

Отличный утюг

Утюг супер, пользуюсь уже 9 лет, прост в использовании, отличное качество глажки!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2500 series GC2510/02 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2500 series GC2510/02 Парова праска

01/09/2016

Polska

Polska

Перевірений покупець

Wart polecenia

To żelazko służy w naszym gospodarstwie domowym już od ok 10lat i sprawuje się świetnie. Miałem do niedawna wrażenie że dzisiejszy rynek nastawiony jest na produkowanie kiepskiej jakości towarów które po okresie gwarancyjnym niszczeją i są do zmiany na nowy model. Jednak ku mojemu zdziwieniu firma PHILIPS nie funkcjonuje w ten sposób dlatego obdarzyłem ją zaufaniem i nowo nabywane sprzęty do domu są właśnie markowane tą firmą. Mam nadzieję że będę tak zadowolony jak z opisywanego żelazka.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2500 series GC2510 Żelazko parowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2500 series GC2510 Żelazko parowe

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.