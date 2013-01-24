Просто, швидко й ефективно
Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 90 г, потужності 2000 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Просто, швидко й ефективно
Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 90 г, потужності 2000 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги
Просто, швидко й ефективно
Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 90 г, потужності 2000 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Просто, швидко й ефективно
Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 90 г, потужності 2000 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги
Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.
Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.
Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки.
Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.
Функція Calc Clean дозволяє видалити часточки накипу з праски Philips, просто промивши її водою. Регулярне очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски.
Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.
Зручне прасування
Усунення складок
Легкість у використанні
Гладке ковзання
Технічні характеристики
Вага та розміри
GC026/00
GC026/30
GC026/80