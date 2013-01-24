Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Простой, быстрый и эффективный
Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 90 г, мощностью 2000 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc Clean, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простой, быстрый и эффективный
Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 90 г, мощностью 2000 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc Clean, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах
Простой, быстрый и эффективный
Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 90 г, мощностью 2000 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc Clean, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простой, быстрый и эффективный
Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 90 г, мощностью 2000 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc Clean, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах
Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.
Паровой удар 90 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Комфортное глажение
Разглаживание складок
Легко использовать
Гладкое скольжение
Технические характеристики
Вес и габариты
GC026/30
GC026/80
GC026/00