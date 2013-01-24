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    Парова праска

    GC2520
    Загальна оцінка / 5
    • Просто, швидко й ефективно Просто, швидко й ефективно Просто, швидко й ефективно
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      Парова праска

      GC2520
      Загальна оцінка / 5

      Просто, швидко й ефективно

      Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 90 г, потужності 2000 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Парова праска

      Просто, швидко й ефективно

      Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 90 г, потужності 2000 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги

      Просто, швидко й ефективно

      Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 90 г, потужності 2000 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Парова праска

      Просто, швидко й ефективно

      Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 90 г, потужності 2000 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги

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        Парова праска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Просто, швидко й ефективно

        Триваліша ефективність відпарювання

        • Система "крапля-стоп"
        • Система видалення накипу подвійної дії
        Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

        Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

        Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

        Паровий удар до 90 г для найважчих складок

        Паровий удар до 90 г для найважчих складок

        Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

        Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки

        Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки

        Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки.

        Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

        Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

        Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

        Антипригарне покриття підошви

        Антипригарне покриття підошви

        Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.

        Технічні характеристики

        • Зручне прасування

          Додатковий комфорт
          Вільний на 360 градусів шнур
          Система видалення накипу
          Подвійна система очищення від накипу
          Довжина шнура
          2  м
          Безпека використання
          Перевищує міжнародні стандарти із запобігання протіканню
          Підходить для води з крана
          Так

        • Усунення складок

          Постійна подача пари
          До 30 г/хв.
          Досягання складних місць
          Загострений носик
          Розпилення
          Так
          Паровий удар
          До 90 г/хв.
          Вертикальне відпарювання
          Так

        • Легкість у використанні

          Керування
          • Індикатор нагрівання
          • Різноманітні налаштування пари
          Швидке нагрівання
          Так
          Досягання складних місць
          Виїмка для ґудзиків

        • Гладке ковзання

          Підошва
          Підошва з антипригарним покриттям

        • Технічні характеристики

          Частота
          50–60
          Потужність
          2000
          Напруга
          220–240

        • Вага та розміри

          Розміри виробу
          29,5 x 11,6 x 19,5
          Вага виробу
          1,2

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