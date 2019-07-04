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  • Более быстрое глажение от начала и до конца
  • Более быстрое глажение от начала и до конца
  • Более быстрое глажение от начала и до конца
  • Более быстрое глажение от начала и до конца
  • Более быстрое глажение от начала и до конца
  • Более быстрое глажение от начала и до конца
  • Более быстрое глажение от начала и до конца
  • Более быстрое глажение от начала и до конца
  • Более быстрое глажение от начала и до конца
  • Более быстрое глажение от начала и до конца

Больше не доступен

EasySpeed AdvancedПаровой утюг

GC2678/30

5
| (20) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Более быстрое глажение от начала и до конца
Теперь вы сможете гладить быстрее и эффективнее благодаря ускоренному разогреву, разбрызгивателю воды XL, мощной подаче пара, прочной и гладкой керамической подошве и, конечно, системе "капля-стоп". Вот пять составляющих превосходного результата глажения.
Посмотреть все преимущества

5 способов ускорения процесса глажения

Более быстрое глажение от начала и до конца

  • 2400 Вт

  • Паровой удар 190 г

  • Постоянная подача пара 40 г/мин

  • Керамическая подошва

2400 Вт для быстрого нагрева за 30 секунд

2400 Вт для быстрого нагрева за 30 секунд

Готовность к работе через 30 секунд благодаря быстрому нагреву.

Паровой удар до 190 г для разглаживания жестких складок

Паровой удар до 190 г для разглаживания жестких складок

Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

Подача пара до 40 г/мин для стабильной, эффективной работы

Подача пара до 40 г/мин для стабильной, эффективной работы

Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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5.0

из 5

20

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Отличный утюг за умеренную цену.

Утюг очень понравился. Быстро греется, качественно скользит по ткани. Ещё и обладает способностью выключаться при бездействии. Прямо смарт-утюг:)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2676/20 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2676/20 Паровой утюг

03/07/2021

Україна

Україна

Якісно працює вже 16 місяців

Прекрасно виконує свої функції. Швидко розігрівається, поверхня не втратила своїх властивостей, зовнішній вигляд теж зберігається. Прекрасний варінат за свою ціну.

Плюсы

Чудове співвідношення якості до ціни

Минусы

При вірних очікуваннях від виробу, недоліків немає

Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

22/06/2021

Україна

Україна

Виріб має добри функціі

Ранее был подобный утюг от Филипс предыдущей серии, поэтому взял этой же марки с лучшими функциями. Товаром доволен, пользуюсь почти пол года. Рекомендую.

Плюсы

Качественный и надежный продукт

Минусы

Короткий провод.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

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