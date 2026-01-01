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Паровой утюг

GC2820/02

1 награда

Создан для работы, день за днем

Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Утюг Philips GC2820/02 мощностью 2000 Вт с новой подошвой SteamGlide и капсулами для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества!

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Утюг с новой подошвой SteamGlide

Создан для работы, день за днем

  • Подача пара 30 г/мин; паровой удар 90 г

  • Подошва SteamGlide

  • Очистка от накипи

  • 2000 Вт

Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.

Капсулы разрушают накипь, которую потом можно легко смыть

Со временем в утюге накапливается накипь. Эта капсула способствует разрушению накипи, после чего мелкие частицы удаляются в процессе очистки. Очистку от накипи рекомендуется проводить 1 раз в месяц.

Технические характеристики

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