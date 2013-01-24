Створена для роботи щодня

Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця праска Philips GC2820/02 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійний вихід пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги