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Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця праска Philips GC2820/02 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійний вихід пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго!
Пара 30 г/хв.; паровий удар 90 г
Підошва SteamGlide
Видалення накипу
2000 Вт
Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин і легко ковзає та чиститься.
Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасувати навіть найскладніші складки.
З часом у прасці накопичується накип. Ця таблетка розщеплює накип на шматки так, що Ви можете легко почистити праску від накипу. Таке чищення слід проводити раз на місяць.
Нагороди
4.5
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Hoshi
11/08/2018
Polska
Bardzo dobre zelazko
Bardzo dobrze zelazko w przystepnej cenie. Now ma potrzeby przeplacac and za inne, bardziej wypasione modele.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko parowe GC2820
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko parowe GC2820
Joanna27
07/11/2013
Polska
Ten produkt jest funkcjonalny i łatwy w urzyciu.
Polecam każdemu kto ceni sobie wygode. Jest lekkie i poręczne.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko parowe GC2820
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko parowe GC2820
jewa1982
07/10/2015
Polska
Перевірений покупець
Żelazko doskonale nadaję się do prasowania wszystkich materiałów
Żelazko posiadam kilka lat.Prasuję nim wszystko,począwszy od bawełnianych bluzeczek a kończąc na delikatnych firankach.Jestem bardzo zadowolona z produktu. Bardzo polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko parowe GC2820
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko parowe GC2820