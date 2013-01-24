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    Парова праска

    GC2820
    Загальна оцінка / 5
    • Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня
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      Парова праска

      GC2820
      Загальна оцінка / 5

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця праска Philips GC2820/02 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійний вихід пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Парова праска

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця праска Philips GC2820/02 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійний вихід пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця праска Philips GC2820/02 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійний вихід пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Парова праска

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця праска Philips GC2820/02 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійний вихід пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

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        Парова праска

        Ціна магазину Philips

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        Створена для роботи щодня

        Праска з новою підошвою SteamGlide

        • Пара 30 г/хв.; паровий удар 90 г
        • Підошва SteamGlide
        • Видалення накипу
        • 2000 Вт
        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

        Паровий удар до 90 г для найважчих складок

        Паровий удар до 90 г для найважчих складок

        Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

        Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

        Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

        У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.

        Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

        Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

        Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

        Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки

        Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки

        Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки.

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

        Таблетки розщеплюють накип так, що він легко вимивається

        З часом у прасці накопичується накип. Ця таблетка розщеплює накип на шматки так, що Ви можете легко почистити праску від накипу. Таке чищення слід проводити раз на місяць.

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне усування складок

          Підошва
          SteamGlide
          Постійна подача пари
          30  г/хв.
          Паровий удар
          90  г
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Різноманітні налаштування пари
          Так
          Розпилювач
          Так
          Потужність
          2000  Вт

        • Зручне прасування

          Довжина шнура
          1,8  м

        • Легкість у використанні

          Ємність резервуара для води
          300  мл
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Довжина шнура живлення
          2  м
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 360 градусів шнур

        • Очищення від накипу

          Підходить для води з крана
          Так
          Рішення для очищення від накипу
          Подвійна система активного очищення від накипу

        • Технічні характеристики

          Вага праски
          1,2  кг
          Розміри виробу
          29,5 x 11,6 x 19,5  см
          Напруга
          220–240  В

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