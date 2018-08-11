КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня

Більше не доступний

Парова праска

GC2820/02

4.5

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Створена для роботи щодня

Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця праска Philips GC2820/02 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійний вихід пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго!

Переглянути всі переваги

Праска з новою підошвою SteamGlide

Створена для роботи щодня

  • Пара 30 г/хв.; паровий удар 90 г

  • Підошва SteamGlide

  • Видалення накипу

  • 2000 Вт

Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин і легко ковзає та чиститься.

Паровий удар до 90 г для найважчих складок

Паровий удар до 90 г для найважчих складок

Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасувати навіть найскладніші складки.

Таблетки розщеплюють накип так, що він легко вимивається

З часом у прасці накопичується накип. Ця таблетка розщеплює накип на шматки так, що Ви можете легко почистити праску від накипу. Таке чищення слід проводити раз на місяць.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.5

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

11/08/2018

Polska

Polska

Bardzo dobre zelazko

Bardzo dobrze zelazko w przystepnej cenie. Now ma potrzeby przeplacac and za inne, bardziej wypasione modele.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko parowe GC2820

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko parowe GC2820

07/11/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest funkcjonalny i łatwy w urzyciu.

Polecam każdemu kto ceni sobie wygode. Jest lekkie i poręczne.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko parowe GC2820

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko parowe GC2820

07/10/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Żelazko doskonale nadaję się do prasowania wszystkich materiałów

Żelazko posiadam kilka lat.Prasuję nim wszystko,począwszy od bawełnianych bluzeczek a kończąc na delikatnych firankach.Jestem bardzo zadowolona z produktu. Bardzo polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko parowe GC2820

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko parowe GC2820

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції