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Створена для роботи щодня
Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця праска Philips GC2820/02 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійний вихід пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створена для роботи щодня
Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця праска Philips GC2820/02 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійний вихід пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги
Створена для роботи щодня
Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця праска Philips GC2820/02 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійний вихід пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створена для роботи щодня
Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця праска Philips GC2820/02 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійний вихід пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги
Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.
Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.
Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.
У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.
Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.
Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки.
Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.
З часом у прасці накопичується накип. Ця таблетка розщеплює накип на шматки так, що Ви можете легко почистити праску від накипу. Таке чищення слід проводити раз на місяць.
Швидке та потужне усування складок
Зручне прасування
Легкість у використанні
Очищення від накипу
Технічні характеристики
GC026/80
GC026/30
GC026/00