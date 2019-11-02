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  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron

Больше не доступен

PowerLifeПаровой утюг

GC2910/02

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Создан для работы, день за днем

Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

Посмотреть все преимущества

Утюг с подошвой SteamGlide

Создан для работы, день за днем

  • 2000 Вт

  • Подача пара 30 г/мин

Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

02/11/2019

Україна

Україна

Чудова праска

Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2910/02 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2910/02 Парова праска

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