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Больше не доступен
Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!
2000 Вт
Подача пара 30 г/мин
Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
JustAngel
02/11/2019
Україна
Чудова праска
Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2910/02 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2910/02 Парова праска