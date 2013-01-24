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    PowerLife

    Паровой утюг

    GC2910/02
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    • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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      PowerLife Паровой утюг

      GC2910/02
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        PowerLife

        PowerLife

        Паровой утюг

        Итого:

        Создан для работы, день за днем

        Утюг с подошвой SteamGlide

        • 2000 Вт
        • Подача пара 30 г/мин
        Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

        Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

        Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

        Паровой удар 90 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          напряжение
          220—240 В
          Габариты изделия
          29,5 x 11,6 x 19,5
          Water tank capacity
          300 ml
          Система "капля-стоп"
          Да
          Product weight
          1,2 kg
          Настройка подачи пара
          Да
          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 360 градусов
          Распылитель
          Да
          Длина шнура питания
          2 м
          Мощность (во всех странах)
          2000 W

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Функция самоочистки
          Можно использовать водопроводную воду
          Да

        • Разглаживание складок

          Паровой удар
          До 90 г/мин
          Постоянная подача пара
          До 30 г/мин

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