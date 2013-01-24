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    PowerLife

    Парова праска

    GC2910/02
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    • Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня
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      PowerLife Парова праска

      GC2910/02
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        PowerLife

        PowerLife

        Парова праска

        Усього:

        Створена для роботи щодня

        Праска з підошвою SteamGlide

        • 2000 Вт
        • Подача пари 30 г/хв.
        Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

        Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

        Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

        Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки

        Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки

        Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки.

        Паровий удар до 90 г для найважчих складок

        Паровий удар до 90 г для найважчих складок

        Паровий удар до 90 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

        Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

        Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

        У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне усування складок

          Spray
          Так
          Water tank capacity
          300 ml
          Довжина шнура живлення
          2 м
          Потужність (інші країни)
          2000 W
          Product weight
          1,2 kg
          Drip stop
          Так
          Cord freedom (swivel)
          Вільний на 360 градусів шнур
          Напруга
          220–240 В
          Variable steam settings
          Так
          Soleplate
          SteamGlide
          Product dimensions
          29,5 x 11,6 x 19,5

        • Очищення від накипу

          Calc clean solution
          Самоочищення
          Suitable for tap water
          Так

        • Усунення складок

          Continuous steam
          До 30 г/хв.
          Steam Boost
          До 90 г/хв.

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