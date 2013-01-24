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Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.
Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки.
Паровий удар до 90 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.
Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.
У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.
Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.
Швидке та потужне усування складок
Очищення від накипу
Усунення складок
GC026/80
GC026/30
GC026/00