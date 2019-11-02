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  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron

Більше не доступний

PowerLifeПарова праска

GC2910/02

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Створена для роботи щодня

Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго!

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Праска з підошвою SteamGlide

Створена для роботи щодня

  • 2000 Вт

  • Подача пари 30 г/хв.

Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки

Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки

Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки.

Паровий удар до 90 г для найважчих складок

Паровий удар до 90 г для найважчих складок

Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасувати навіть найскладніші складки.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

02/11/2019

Україна

Україна

Чудова праска

Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2910/02 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2910/02 Парова праска

08/05/2019

România

România

Un produs excelent

Ușurință în manevrare, călcare lină și abur suficient. Sunt foarte mulțumită de acest produs chiar dacă l-am achiziționat cu ceva timp în urmă.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2910/20 Fier de călcat cu abur

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2910/20 Fier de călcat cu abur

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