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Більше не доступний
Створена для роботи щодня
Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго!
2000 Вт
Подача пари 30 г/хв.
Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.
Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки.
Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасувати навіть найскладніші складки.
Нагороди
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
JustAngel
02/11/2019
Україна
Чудова праска
Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2910/02 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2910/02 Парова праска
Simona28
08/05/2019
România
Un produs excelent
Ușurință în manevrare, călcare lină și abur suficient. Sunt foarte mulțumită de acest produs chiar dacă l-am achiziționat cu ceva timp în urmă.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2910/20 Fier de călcat cu abur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2910/20 Fier de călcat cu abur