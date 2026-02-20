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Паровой утюг

GC2960/02

Паровой утюг

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips Steam iron GC2960/02 - English (US)

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PowerLife Steam iron - English (US)

  • PDF файл, 799.4 kB
  • 13 March 2026

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