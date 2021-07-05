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  • Emotional Benefit Photo Philips Steam iron
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Більше не доступний

Парова праска

GC2960/02

5

| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Створена для роботи щодня

Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійний вихід пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго!

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Праска з підошвою SteamGlide

Створена для роботи щодня

  • 2200 Вт

  • Подача пари 35 г/хв.

  • Паровий удар 110 г

Потужність 2200 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

Потужність 2200 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

Постійна подача пари до 35 г/хв.

Постійна подача пари до 35 г/хв.

Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Завдяки паровому удару до 110 г можна легко розпрасувати важкі складки

Завдяки паровому удару до 110 г можна легко розпрасувати важкі складки

Паровий удар до 110 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

05/07/2021

Україна

Україна

Утюг хороший помощник для дома

Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.

Плюси

Всё устраивает, качество на высшем уровне.

Мінуси

Минусов нет.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2960/50 Парова праска

Дата використання 2019-07-04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2960/50 Парова праска

Дата використання 2019-07-04

29/06/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2960/50 Парова праска

Дата використання 2019-06-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2960/50 Парова праска

Дата використання 2019-06-29

30/07/2020

Україна

Україна

чудовий помічник

мріяла про цю праску давно і ось чоловік зробив сюрприз і нарешті я користуюся цим шикарним девайсьм вже більше 6 років. все працює відмінно навіть після того як я одного разу забула її вимкнути і вона стояла вімкнута більше 4 годин рекомендую

Плюси

якість

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2960/50 Парова праска

Дата використання 2018-07-30

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2960/50 Парова праска

Дата використання 2018-07-30

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