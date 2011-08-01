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Створена для роботи щодня
Праска з підошвою SteamGlide
- 2200 Вт
- Подача пари 35 г/хв.
- Паровий удар 110 г
Постійна подача пари до 35 г/хв.
Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Завдяки паровому удару до 110 г можна легко розпрасувати важкі складки
Паровий удар до 110 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.
Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах
Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.
Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості
Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.
Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу
Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.
Автоматичне вимкнення для безпеки та заощадження електроенергії
Функція безпечного автоматичного вимкнення автоматично вимикає пристрій для економії енергії, якщо ним не користувалися протягом кількох хвилин.
Потужність 2200 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском
Технічні характеристики
-
Простий у використанні
- Ємність резервуара для води
-
300 ml
- Вага виробу
-
1,2 kg
- Підошва
-
SteamGlide
- Напруга
-
220–240 В
- Безпечне автоматичне вимкнення
-
Так
- Потужність (інші країни)
-
2200 W
- Вертикальне відпарювання
-
Так
- Розпилення
-
Так
- Система "крапля-стоп"
-
Так
- Різноманітні налаштування пари
-
Так
- Вільний шнур (повертається)
-
Вільний на 360 градусів шнур
- Додаткова стійкість
-
Гумовий бампер
- Довжина шнура живлення
-
2 м
- Розміри виробу
-
29,5 x 11,6 x 19,5
-
Очищення від накипу
- Підходить для води з крана
-
Так
- Рішення для очищення від накипу
-
Подвійна система активного очищення від накипу
-
Усунення складок
- Постійна подача пари
-
До 35 г/хв.
- Паровий удар
-
До 110 г/хв.
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