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PowerLife Паровой утюг

Больше не доступен

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PowerLifeПаровой утюг

GC2998/80

PowerLife Паровой утюг

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Eco passport Philips PowerLife Steam iron - English (US)

  • PDF файл, 132.5 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2998/80 - English (US)

  • PDF файл, 962.3 kB
  • 13 March 2026

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