Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
2400 Вт
Постійна подача пари 45 г/хв
Паровий удар 170 г
Підошва SteamGlide
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.
Нагороди
4.7
з 5
22
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Ibordun
30/12/2021
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Виріб має чудові функції
Хороша праска, добре відпарює, паровий удар норм), великий плюс якщо забув вимкнути з розетки то відключається сама
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2998/80 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2998/80 Парова праска
Miya24
29/10/2021
Україна
Чудова праска
Користуюсь праскою вже 2 роки!Прасує чудово, не залишає слідів води при випусканні пари, легко розпрасовує, легка в користуванні!Рекомендую!
Плюси
Довготривала, якісна та легка в користуванні
Мінуси
Не знайшла
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2998/80 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2998/80 Парова праска
Край
29/10/2021
Україна
отличный выбор
Пришла пора искать замену старому утюгу, кстати этого же производителя, в связи с его моральным и функциональным устаренем) Выбрали с женой данную модель. Плюсы : увесистый) мощная подача пара; подошва с качественным покрытием, легко чистится. Минусов, как таковых нет.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2998/80 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2998/80 Парова праска
Протестовано в порівнянні з підошвою Philips з антипригарним покриттям