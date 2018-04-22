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Больше не доступен
Постоянная подача пара под давлением облегчает разглаживание складок.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
AlexDi
22/04/2018
Україна
Очень удобный утюг
Пользуемся утюгом 8 год.практичная гладильная поверхность. Хорошо очищается.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3106/02 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3106/02 Паровой утюг