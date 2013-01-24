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Швидка й ефективна
EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидка й ефективна
EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!
Швидка й ефективна
EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидка й ефективна
EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!
Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.
Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.
Постійна подача пари під високим тиском допомагає легко усунути важкі складки.
Зручне прасування
Усунення складок
Легкість у використанні
Гладке ковзання
Технічні характеристики
Вага та розміри
GC026/30
GC026/80
GC026/00