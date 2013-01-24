Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Парова праска

    GC3106
    Загальна оцінка / 5
    • Швидка й ефективна Швидка й ефективна Швидка й ефективна
      -{discount-value}

      Парова праска

      GC3106
      Загальна оцінка / 5

      Швидка й ефективна

      EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Парова праска

      Швидка й ефективна

      EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!

      Швидка й ефективна

      EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Парова праска

      Швидка й ефективна

      EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!

      Подібні вироби

      See all steam-iron

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Дивитися всі аксесуари

        Парова праска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Швидка й ефективна

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

        Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

        Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

        Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.

        Постійна подача пари під високим тиском, який краще усуває складки

        Постійна подача пари під високим тиском допомагає легко усунути важкі складки.

        Технічні характеристики

        • Зручне прасування

          Додатковий комфорт
          Вільний на 360 градусів шнур
          Ємність резервуара для води
          300  мл

        • Усунення складок

          Постійна подача пари
          До 30 г/хв.
          Розпилення
          Так
          Паровий удар
          До 75 г/хв.
          Вертикальне відпарювання
          Так

        • Легкість у використанні

          Легке налаштування та зберігання
          Вбудоване рішення для зберігання шнура
          Швидке нагрівання
          Так

        • Гладке ковзання

          Підошва
          Підошва SteamGlide

        • Технічні характеристики

          Частота
          50–60
          Потужність
          1900
          Напруга
          220–240

        • Вага та розміри

          Розміри виробу
          285 x 120 x 145
          Вага виробу
          1,3

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Знайти запасну частину або аксесуар

        Перейти до частин та аксесуарів

        Аксесуари для цього виробу

        Дивитися всі аксесуари

          Рекомендовані вироби

            Вироби, які Ви нещодавно переглядали

              Відгуки

              бути першим, хто переглянув цей предмет

              Оплата

              Ми приймаємо наступні способи оплати
              • Оплата при отриманні товару

              Швидкі посилання

              Часті запитання
              Правила та умови
              Знайти замовлення
              Про Philips