Утюг хорошый. Пользуюсь давно (лет 10). За это время ни одной поломки. Единственное что - уже не работает кнопка распылителя. Но проблемы в этом не вижу, так как распылитель можно использовать отдельно. Но и им я пользуюсь редко - глажу практически всегда с паром – эффект отличный. Поверхность (подошва) утюга, не только красивая, но еще и очень хорошо скользит. Кнопки пара и распыления расположены удобно. Резервуар для воды закрывается плотно и не протекает. Есть индикатор отключения - вытянутая красная лампочка на ручке, которая сама гаснет, когда утюг нагрелся до нужной температуры. Нагревается и остывает он быстро. Очень нужная и удобная деталь – желобок для пуговиц по всему периметру подошвы. Очень нравится поворот шнура на 360 градусов - реально удобно. Имеется функция "очистка от накипи Calc-Clean", что особенно полезно когда вода жесткая. В процессе очистки выходит сильно много пара и он горячий, поэтому нужно быть поаккуратней. Но процедура эта несложная и быстрая (главное делать всё по инструкции). Утюг стоит на "пятке" очень устойчиво и занимает мало места. Я утюгом довольна!