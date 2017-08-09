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Больше не доступен
Постоянная подача пара под давлением облегчает разглаживание складок.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Награды
5.0
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
KlyuchechkaOlechka
09/08/2017
Україна
Простой и удобный в использовании!!
Утюг хорошый. Пользуюсь давно (лет 10). За это время ни одной поломки. Единственное что - уже не работает кнопка распылителя. Но проблемы в этом не вижу, так как распылитель можно использовать отдельно. Но и им я пользуюсь редко - глажу практически всегда с паром – эффект отличный. Поверхность (подошва) утюга, не только красивая, но еще и очень хорошо скользит. Кнопки пара и распыления расположены удобно. Резервуар для воды закрывается плотно и не протекает. Есть индикатор отключения - вытянутая красная лампочка на ручке, которая сама гаснет, когда утюг нагрелся до нужной температуры. Нагревается и остывает он быстро. Очень нужная и удобная деталь – желобок для пуговиц по всему периметру подошвы. Очень нравится поворот шнура на 360 градусов - реально удобно. Имеется функция "очистка от накипи Calc-Clean", что особенно полезно когда вода жесткая. В процессе очистки выходит сильно много пара и он горячий, поэтому нужно быть поаккуратней. Но процедура эта несложная и быстрая (главное делать всё по инструкции). Утюг стоит на "пятке" очень устойчиво и занимает мало места. Я утюгом довольна!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3109/02 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3109/02 Паровой утюг
Koto5ei
20/08/2020
Україна
Хорошая рабочая лошадка
Утюг отработал больше десяти лет и работает до сих пор.
Плюсы
Выполняет свои функции на сто процентов.
Минусы
Ничего.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3109/02 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3109/02 Парова праска
Mehanik83
31/10/2019
Україна
При належном використанні прослужить довгий час
Даною праску використовуємо більше 13 років , легкість у використанні, ніколи не підводила. За цей період повністю працюють всі функції праски, немає ніде підтікання води, підошва при належном догляді ніде непотусніла.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3109/02 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3109/02 Парова праска