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Быстро и качественно
EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстро и качественно
EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!
Быстро и качественно
EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстро и качественно
EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Постоянная подача пара под давлением облегчает разглаживание складок.
Комфортное глажение
Разглаживание складок
Легко использовать
Гладкое скольжение
Технические характеристики
Вес и габариты
GC026/30
GC026/80
GC026/00