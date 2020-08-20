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Більше не доступний
Постійна подача пари під високим тиском допомагає легко усунути важкі складки.
Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасування складок на підвішеному одязі.
Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.
Нагороди
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Koto5ei
20/08/2020
Україна
Хорошая рабочая лошадка
Утюг отработал больше десяти лет и работает до сих пор.
Плюси
Выполняет свои функции на сто процентов.
Мінуси
Ничего.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC3109/02 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC3109/02 Парова праска
Mehanik83
31/10/2019
Україна
При належном використанні прослужить довгий час
Даною праску використовуємо більше 13 років , легкість у використанні, ніколи не підводила. За цей період повністю працюють всі функції праски, немає ніде підтікання води, підошва при належном догляді ніде непотусніла.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC3109/02 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC3109/02 Парова праска
irshik
03/04/2019
Україна
чудовий
Пропрацювала 8 років. зручна, легко ковзає, чудово розгладжувала. дуже класна підошва. з часом почала підтікати, але це було вже під кінець "життя":)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC3109/02 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC3109/02 Парова праска