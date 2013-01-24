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Парова праска

GC3109
Загальна оцінка / 5
  • Швидка й ефективна Швидка й ефективна Швидка й ефективна
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    Парова праска

    GC3109
    Загальна оцінка / 5

    Швидка й ефективна

    EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!

    Швидка й ефективна

    EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Швидка й ефективна

    EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!

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      Швидка й ефективна

      Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

      Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

      Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

      Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

      Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

      Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.

      Постійна подача пари під високим тиском, який краще усуває складки

      Постійна подача пари під високим тиском допомагає легко усунути важкі складки.

      Технічні характеристики

      • Зручне прасування

        Додатковий комфорт
        Вільний на 360 градусів шнур
        Ємність резервуара для води
        300  мл

      • Усунення складок

        Постійна подача пари
        До 30 г/хв.
        Розпилення
        Так
        Паровий удар
        До 75 г/хв.
        Вертикальне відпарювання
        Так

      • Легкість у використанні

        Легке налаштування та зберігання
        Вбудоване рішення для зберігання шнура
        Швидке нагрівання
        Так

      • Гладке ковзання

        Підошва
        Підошва SteamGlide

      • Технічні характеристики

        Частота
        50–60
        Потужність
        1900
        Напруга
        220–240

      • Вага та розміри

        Розміри виробу
        285 x 120 x 145
        Вага виробу
        1,3

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