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    Паровой утюг

    GC3221
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
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      Паровой утюг

      GC3221
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Отличные результаты, минимум усилий

      EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Паровой утюг

      Отличные результаты, минимум усилий

      EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!

      Отличные результаты, минимум усилий

      EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Паровой утюг

      Отличные результаты, минимум усилий

      EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!

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        Паровой утюг

        Итого:

        Отличные результаты, минимум усилий

        в 3 раза проще

        Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

        Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

        Увеличенное отверстие для залива воды делает заливку воды в утюг простым и быстрым делом. Это занимает всего несколько секунд, и совсем нет риска разлить воду!

        Удлиненный шнур для удобства перемещения

        Удлиненный шнур для удобства перемещения

        С удлиненным шнуром EasyCare (3 м) можно легко дотянуться до края гладильной доски — и дальше!

        Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

        Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

        Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволяет легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.

        Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов

        Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов

        Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов.

        Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

        Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

        Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Частота
          50–60
          Габариты изделия
          303 x 120 x 152 мм
          Простота установки и хранения
          • Увеличенное отверстие для залива воды
          • Встроенное отделение для хранения шнура
          Питание
          2200
          напряжение
          220–240
          Быстрый нагрев
          Да
          Вес продукта
          1,34

        • Комфортное глажение

          Длина шнура
          3 m
          Управляемая очистка от накипи
          Двойная система очистки от накипи
          Объем резервуара для воды
          300 ml
          Дополнительный комфорт
          • Свободный поворот шнура на 360 градусов
          • Сверхчеткий индикатор уровня воды

        • Разглаживание складок

          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Заостренный носик
          Паровой удар
          До 90 г/мин
          Распылитель
          Да
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Постоянная подача пара
          до 35 г/мин

        • Гладкое скольжение

          Подошва
          Подошва Careeza

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