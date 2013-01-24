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Отличные результаты, минимум усилий
EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отличные результаты, минимум усилий
EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!
Отличные результаты, минимум усилий
EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отличные результаты, минимум усилий
EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!
Увеличенное отверстие для залива воды делает заливку воды в утюг простым и быстрым делом. Это занимает всего несколько секунд, и совсем нет риска разлить воду!
С удлиненным шнуром EasyCare (3 м) можно легко дотянуться до края гладильной доски — и дальше!
Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволяет легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.
Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов.
Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.
Технические характеристики
Комфортное глажение
Разглаживание складок
Гладкое скольжение
GC026/80
GC026/30
GC026/00