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    Парова праска

    GC3221
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Чудові результати, невеликі зусилля Чудові результати, невеликі зусилля Чудові результати, невеликі зусилля
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      Парова праска

      GC3221
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Чудові результати, невеликі зусилля

      EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Парова праска

      Чудові результати, невеликі зусилля

      EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!

      Чудові результати, невеликі зусилля

      EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Парова праска

      Чудові результати, невеликі зусилля

      EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!

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        Парова праска

        Усього:

        Чудові результати, невеликі зусилля

        Втричі легше

        Надзвичайно великий вхідний отвір для води дозволяє легко і швидко заповнити резервуар

        Надзвичайно великий вхідний отвір для води дозволяє легко і швидко заповнити резервуар

        Завдяки надзвичайно великому отвору можна швидко та легко додавати воду до праски. Це триває лише кілька секунд, і жодного ризику розбризкати воду!

        Надзвичайно довгий шнур для забезпечення максимального доступу

        Надзвичайно довгий шнур для забезпечення максимального доступу

        Завдяки надзвичайно довгому 3-м шнуру EasyCare можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!

        Надзвичайно чіткий покажчик для точного визначення рівня води

        Надзвичайно чіткий покажчик для точного визначення рівня води

        Надзвичайно чіткий покажчик на прасці Philips дозволяє точно визначити рівень води, – лише кинувши оком, Ви знатимете, чи достатньо води.

        Загострений носик дозволяє легко прасувати біля ґудзиків та швів

        Загострений носик дозволяє легко прасувати біля ґудзиків та швів

        Загострений носик дозволяє легко прасувати біля ґудзиків та швів.

        Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

        Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

        Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

        Технічні характеристики

        • Зручне прасування

          Довжина шнура
          3 m
          Ємність резервуара для води
          300 ml
          Додатковий комфорт
          • Вільний на 360 градусів шнур
          • Покажчик для надзвичайно точного визначення рівня води
          Система видалення накипу
          Подвійна система очищення від накипу

        • Легкість у використанні

          Швидке нагрівання
          Так
          Легке налаштування та зберігання
          • Надзвичайно великий отвір для води
          • Вбудоване рішення для зберігання шнура
          Частота
          50–60
          Вага виробу
          1,34
          Напруга
          220–240
          Потужність
          2200
          Розміри виробу
          303 x 120 x 152

        • Усунення складок

          Постійна подача пари
          До 35 г/хв.
          Розпилення
          Так
          Досягання складних місць
          Загострений носик
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Паровий удар
          До 90 г/хв.

        • Гладке ковзання

          Підошва
          Підошва Careeza

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