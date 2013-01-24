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    Паровой утюг

    GC3230
    Общая оценка / 5
    • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
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      Паровой утюг

      GC3230
      Общая оценка / 5

      Отличные результаты, минимум усилий

      EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Паровой утюг

      Отличные результаты, минимум усилий

      EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!

      Отличные результаты, минимум усилий

      EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Паровой утюг

      Отличные результаты, минимум усилий

      EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!

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        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Отличные результаты, минимум усилий

        в 3 раза проще

        Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов

        Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов

        Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов.

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

        Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

        Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

        Увеличенное отверстие для залива воды делает заливку воды в утюг простым и быстрым делом. Это занимает всего несколько секунд, и совсем нет риска разлить воду!

        Удлиненный шнур для удобства перемещения

        Удлиненный шнур для удобства перемещения

        С удлиненным шнуром EasyCare (3 м) можно легко дотянуться до края гладильной доски — и дальше!

        Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

        Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

        Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволяет легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.

        Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

        Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

        Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

        Технические характеристики

        • Комфортное глажение

          Дополнительный комфорт
          • Свободный поворот шнура на 360 градусов
          • Сверхчеткий индикатор уровня воды
          Управляемая очистка от накипи
          Двойная система очистки от накипи
          Длина шнура
          3  м
          Никаких протечек
          Система "капля-стоп"
          Объем резервуара для воды
          300  мл

        • Разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          до 35 г/мин
          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Заостренный носик
          Распылитель
          Да
          Паровой удар
          До 90 г/мин
          Вертикальное отпаривание
          Да

        • Легко использовать

          Простота установки и хранения
          • Увеличенное отверстие для залива воды
          • Встроенное отделение для хранения шнура
          Быстрый нагрев
          Да

        • Гладкое скольжение

          Подошва
          Подошва Careeza

        • Технические характеристики

          Частота
          50–60
          Питание
          2200
          напряжение
          220–240

        • Вес и габариты

          Габариты изделия
          303 x 120 x 152 мм
          Вес продукта
          1,34

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