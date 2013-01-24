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    3300 series

    Паровой утюг

    GC3320/02
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
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      3300 series Паровой утюг

      GC3320/02
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      3300 series Паровой утюг

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      3300 series Паровой утюг

      Отличные результаты, минимум усилий

      Этот паровой утюг Philips не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, он также оснащен новой подошвой SteamGlide, которая делает глажение ещё проще! Узнать обо всех преимуществах

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        3300 series

        3300 series

        Паровой утюг

        Итого:

        Отличные результаты, минимум усилий

        Теперь глажение стало в три раза проще и легче!

        • 2300 Вт
        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

        Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

        Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

        Увеличенное отверстие для залива воды делает заливку воды в утюг простым и быстрым делом. Это занимает всего несколько секунд, и совсем нет риска разлить воду!

        Удлиненный шнур для удобства перемещения

        Удлиненный шнур для удобства перемещения

        Удлиненный шнур позволяет легко дотянуться до края гладильной доски - и дальше!

        Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

        Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

        Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволяет легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.

        Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

        Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

        Уникальный заостренный носик позволяет прогладить даже самые труднодоступные детали одежды.

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Частота
          50–60
          Габариты изделия
          328 x 129 x 163
          Питание
          2300
          Простота установки и хранения
          • Увеличенное отверстие для залива воды
          • Встроенное отделение для хранения шнура
          напряжение
          220—240
          Вес продукта
          1,64

        • Комфортное глажение

          Длина шнура
          3 m
          Дополнительный комфорт
          • Свободный поворот шнура на 360 градусов
          • Сверхчеткий индикатор уровня воды
          Объем резервуара для воды
          300 ml

        • Разглаживание складок

          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Заостренный носик
          Распылитель
          Да
          Паровой удар
          до 100 г/мин
          Постоянная подача пара
          до 35 г/мин

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