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    3300 series

    Парова праска

    GC3320/02
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Чудові результати, невеликі зусилля Чудові результати, невеликі зусилля Чудові результати, невеликі зусилля
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      3300 series Парова праска

      GC3320/02
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      3300 series Парова праска

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      3300 series Парова праска

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги

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        3300 series

        3300 series

        Парова праска

        Усього:

        Чудові результати, невеликі зусилля

        Утричі легше прасування та гладкіше ковзання

        • 2300 Вт
        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

        Надзвичайно великий вхідний отвір для води дозволяє легко і швидко заповнити резервуар

        Надзвичайно великий вхідний отвір для води дозволяє легко і швидко заповнити резервуар

        Завдяки надзвичайно великому отвору можна швидко та легко додавати воду до праски. Це триває лише кілька секунд, і жодного ризику розбризкати воду!

        Надзвичайно довгий шнур для забезпечення максимального доступу

        Надзвичайно довгий шнур для забезпечення максимального доступу

        Завдяки надзвичайно довгому шнуру можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!

        Надзвичайно чіткий покажчик для точного визначення рівня води

        Надзвичайно чіткий покажчик для точного визначення рівня води

        Надзвичайно чіткий покажчик на прасці Philips дозволяє точно визначити рівень води, – лише кинувши оком, Ви знатимете, чи достатньо води.

        Загострений носик для прасування у важкодоступних місцях

        Загострений носик для прасування у важкодоступних місцях

        Унікальний загострений носик дозволяє розпрасовувати навіть найбільш важкодоступні місця.

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

        Технічні характеристики

        • Простий у використанні

          Easy to set up and store
          • Надзвичайно великий отвір для води
          • Вбудоване рішення для зберігання шнура
          Frequency
          50–60
          Product weight
          1,64
          Voltage
          220–240
          Power
          2300
          Product dimensions
          328 x 129 x 163

        • Зручне прасування

          Cord length
          3 m
          Water tank capacity
          300 ml
          Additional comfort
          • Вільний на 360 градусів шнур
          • Покажчик для надзвичайно точного визначення рівня води

        • Усунення складок

          Continuous steam
          До 35 г/хв.
          Spray
          Так
          Reaching tricky areas
          Загострений носик
          Steam Boost
          До 100 г/хв.

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