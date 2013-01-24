Привлекательный вид каждый день
Этот утюг Philips для глажения с паром не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, его модный дизайн делает изделие уникальным, а использование простым и приятным! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Привлекательный вид каждый день
Этот утюг Philips для глажения с паром не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, его модный дизайн делает изделие уникальным, а использование простым и приятным! Узнать обо всех преимуществах
Привлекательный вид каждый день
Этот утюг Philips для глажения с паром не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, его модный дизайн делает изделие уникальным, а использование простым и приятным! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Привлекательный вид каждый день
Этот утюг Philips для глажения с паром не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, его модный дизайн делает изделие уникальным, а использование простым и приятным! Узнать обо всех преимуществах
Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Увеличенное отверстие для залива воды делает заливку воды в утюг простым и быстрым делом. Это занимает всего несколько секунд, и совсем нет риска разлить воду!
С удлиненным шнуром EasyCare (3 м) можно легко дотянуться до края гладильной доски — и дальше!
Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволяет легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.
Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.
Комфортное глажение
Разглаживание складок
Легко использовать
Гладкое скольжение
Технические характеристики
Вес и габариты
GC026/30
GC026/80
GC026/00