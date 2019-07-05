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Больше не доступен
шнур 3 м
Увеличенное отверстие для залива воды делает заливку воды в утюг простым и быстрым делом. Это занимает всего несколько секунд, и вы никак не разольете воду мимо резервуара!
С удлиненным шнуром EasyCare (3 м) можно легко дотянуться до края гладильной доски и даже дальше!
Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволит легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.
Награды
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
agidulyan
05/07/2019
Україна
Можно брать
По опыту предыдущих утюгов - перекручивался и перегибался кабель. В этом - с этим вопрос нормальный. Хороший кабель. По основных характеристикам оправдывает себя. Поверхность очень надежная, не загрязняется и легко гладит. Единственное исключение: кнопки ручной подачи пара и вспрыска - слабый пластик, вышли из строя.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 3300 series GC3388/02 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 3300 series GC3388/02 Парова праска