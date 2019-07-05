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Більше не доступний
Шнур довжиною 3 м
Завдяки надзвичайно великому отвору можна швидко та легко додавати воду до праски. Це триває лише кілька секунд, і жодного ризику розбризкати воду!
Завдяки надзвичайно довгому 3-м шнуру EasyCare можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!
Надзвичайно чіткий покажчик на прасці Philips дозволяє точно визначити рівень води, – лише кинувши оком, Ви знатимете, чи достатньо води.
Нагороди
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
agidulyan
05/07/2019
Україна
Можно брать
По опыту предыдущих утюгов - перекручивался и перегибался кабель. В этом - с этим вопрос нормальный. Хороший кабель. По основных характеристикам оправдывает себя. Поверхность очень надежная, не загрязняется и легко гладит. Единственное исключение: кнопки ручной подачи пара и вспрыска - слабый пластик, вышли из строя.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 3300 series GC3388/02 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 3300 series GC3388/02 Парова праска