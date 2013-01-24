Гарний вигляд щодня
Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її модний дизайн дарує Вам унікальний виріб, яким легко і цікаво користуватися! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гарний вигляд щодня
Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її модний дизайн дарує Вам унікальний виріб, яким легко і цікаво користуватися! Переглянути усі переваги
Гарний вигляд щодня
Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її модний дизайн дарує Вам унікальний виріб, яким легко і цікаво користуватися! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гарний вигляд щодня
Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її модний дизайн дарує Вам унікальний виріб, яким легко і цікаво користуватися! Переглянути усі переваги
Загострений носик дозволяє легко прасувати біля ґудзиків та швів.
Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.
Завдяки надзвичайно великому отвору можна швидко та легко додавати воду до праски. Це триває лише кілька секунд, і жодного ризику розбризкати воду!
Завдяки надзвичайно довгому 3-м шнуру EasyCare можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!
Надзвичайно чіткий покажчик на прасці Philips дозволяє точно визначити рівень води, – лише кинувши оком, Ви знатимете, чи достатньо води.
Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.
Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.
Зручне прасування
Усунення складок
Легкість у використанні
Гладке ковзання
Технічні характеристики
Вага та розміри
GC026/00
GC026/30
GC026/80