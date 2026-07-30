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Больше не доступен
GC3390/02
шнур 3 м
Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
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