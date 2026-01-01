Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
GC3390/02
Шнур довжиною 3 м
Подвійна система очищення від накипу парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.
Система «крапля-стоп» у вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури й не хвилюватися про плями від води.
Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.
Нагороди
Відгуки