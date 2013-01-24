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    Парова праска

    GC3390
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    • Чудові результати, невеликі зусилля Чудові результати, невеликі зусилля Чудові результати, невеликі зусилля
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      Парова праска

      GC3390
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Парова праска

        Ціна магазину Philips

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        Чудові результати, невеликі зусилля

        Втричі легше

        • Шнур довжиною 3 м
        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

        Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

        Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

        Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.

        Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

        Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

        Завдяки надзвичайно довгому шнуру (3 м) праски Philips можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!

        Надзвичайно чіткий покажчик для точного визначення рівня води

        Надзвичайно чіткий покажчик для точного визначення рівня води

        Надзвичайно чіткий покажчик на прасці Philips дозволяє точно визначити рівень води, – лише кинувши оком, Ви знатимете, чи достатньо води.

        Технічні характеристики

        • Зручне прасування

          Додатковий комфорт
          • Вільний на 360 градусів шнур
          • Покажчик для надзвичайно точного визначення рівня води
          Система видалення накипу
          Подвійна система очищення від накипу
          Довжина шнура
          3  м
          Жодного протікання
          Система "крапля-стоп"
          Ємність резервуара для води
          300  мл

        • Усунення складок

          Постійна подача пари
          До 35 г/хв.
          Досягання складних місць
          • Загострений носик
          • Паровий носик
          Розпилення
          Так
          Паровий удар
          До 100 г/хв.
          Вертикальне відпарювання
          Так

        • Легкість у використанні

          Легке налаштування та зберігання
          • Надзвичайно великий отвір для води
          • Вбудоване рішення для зберігання шнура
          Швидке нагрівання
          Так

        • Гладке ковзання

          Підошва
          Підошва SteamGlide

        • Технічні характеристики

          Частота
          50–60
          Потужність
          2300
          Напруга
          220–240

        • Вага та розміри

          Розміри виробу
          328 x 129 x 163
          Вага виробу
          1,64

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