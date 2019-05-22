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Больше не доступен
Подача пара 40 г/мин, паровой удар 170г
Керамическая подошва
2400 Вт
Система автоотключения
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Награды
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Smetana
22/05/2019
Україна
Хороша
Немає нарікань, нормальна праска Користуємось два роки, подобається
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3582/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3582/20 Парова праска
Vlad94
10/04/2019
Україна
Рекомендую
Подбирал чисто для себя гладить рубашки. Рад покупке. Очень легкий и удобный в использовании, хорошая сборка.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3582/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3582/20 Парова праска