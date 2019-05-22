КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Глажение без частого долива воды
  • Глажение без частого долива воды
  • Глажение без частого долива воды
  • Глажение без частого долива воды
  • Глажение без частого долива воды
  • Глажение без частого долива воды

Больше не доступен

Паровой утюг

GC3582/20

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Глажение без частого долива воды
Паровые утюги Philips SmoothCare оснащены одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без долива! Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки.
Посмотреть все преимущества

Утюг с большим резервуаром для воды

Глажение без частого долива воды

  • Подача пара 40 г/мин, паровой удар 170г

  • Керамическая подошва

  • 2400 Вт

  • Система автоотключения

Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

Постоянная подача пара до 40 г/мин

Постоянная подача пара до 40 г/мин

Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

22/05/2019

Україна

Україна

Хороша

Немає нарікань, нормальна праска Користуємось два роки, подобається

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC3582/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC3582/20 Парова праска

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Подбирал чисто для себя гладить рубашки. Рад покупке. Очень легкий и удобный в использовании, хорошая сборка.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC3582/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC3582/20 Парова праска

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.