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  • Менше доливань води для довшого прасування
  • Менше доливань води для довшого прасування
  • Менше доливань води для довшого прасування
  • Менше доливань води для довшого прасування
  • Менше доливань води для довшого прасування
  • Менше доливань води для довшого прасування

Більше не доступний

Парова праска

GC3582/20

5
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Менше доливань води для довшого прасування
Лінійка парових прасок Philips SmoothCare має один із найбільших резервуарів для води серед парових прасок. Довше прасування без доливання води! Потужна пара дасть змогу легко видаляти стійкі складки.
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Праска з великим резервуаром для води

Менше доливань води для довшого прасування

  • Пара 40 г/хв.; паровий удар 170 г

  • Керамічна підошва

  • 2400 Вт

  • Безпечне автоматичне вимкнення

Система «крапля-стоп» запобігає утворенню плям під час прасування

Система «крапля-стоп» запобігає утворенню плям під час прасування

Система «крапля-стоп» у вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури й не хвилюватися про плями від води.

Функція очистки від накипу запобігає утворенню накипу в прасці.

Функція очистки від накипу запобігає утворенню накипу в прасці.

Функція очистки від накипу дозволяє видалити часточки накипу з праски Philips, просто промивши її водою. Регулярне очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски.

Постійна подача пари до 40 г/хв

Постійна подача пари до 40 г/хв

Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

22/05/2019

Україна

Україна

Хороша

Немає нарікань, нормальна праска Користуємось два роки, подобається

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC3582/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC3582/20 Парова праска

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Подбирал чисто для себя гладить рубашки. Рад покупке. Очень легкий и удобный в использовании, хорошая сборка.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC3582/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC3582/20 Парова праска

13/01/2020

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

skvělá žehlička

lehká žehlička, dobře se drží a množství páry je dostatečné na běžné žehlení. rychle se zahřeje na pracovní teplotu. Na rychlé přežehlení pár kousků naprosto ideální

Мінуси

přívodní kabel by mohl být ještě od 20cm delší

Цей відгук про GC3582/20 Napařovací žehlička

Цей відгук про GC3582/20 Napařovací žehlička

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