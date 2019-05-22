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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Пара 40 г/хв.; паровий удар 170 г
Керамічна підошва
2400 Вт
Безпечне автоматичне вимкнення
Система «крапля-стоп» у вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури й не хвилюватися про плями від води.
Функція очистки від накипу дозволяє видалити часточки накипу з праски Philips, просто промивши її водою. Регулярне очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски.
Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Нагороди
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Smetana
22/05/2019
Україна
Хороша
Немає нарікань, нормальна праска Користуємось два роки, подобається
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC3582/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC3582/20 Парова праска
Vlad94
10/04/2019
Україна
Рекомендую
Подбирал чисто для себя гладить рубашки. Рад покупке. Очень легкий и удобный в использовании, хорошая сборка.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC3582/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC3582/20 Парова праска
Vejmitsch
13/01/2020
Česká republika
Перевірений покупець
skvělá žehlička
lehká žehlička, dobře se drží a množství páry je dostatečné na běžné žehlení. rychle se zahřeje na pracovní teplotu. Na rychlé přežehlení pár kousků naprosto ideální
Мінуси
přívodní kabel by mohl být ještě od 20cm delší
Цей відгук про GC3582/20 Napařovací žehlička
Цей відгук про GC3582/20 Napařovací žehlička