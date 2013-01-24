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Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Удобное глаженье без частого долива воды. Большой резервуар для воды 400 мл обеспечивает более долгое глаженье и не требует частого наполнения. Простое управление за счет больших кнопок и удобного парорегулятора.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Керамическая подошва EasyFlow устойчива к царапинам, хорошо скользит и удобна в очистке.
Легко использовать
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
Карта памяти
GC026/80
GC026/30
GC026/00