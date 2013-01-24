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    Паровой утюг

    GC3584/30
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    • Глажение без частого долива воды Глажение без частого долива воды Глажение без частого долива воды
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      Паровой утюг

      GC3584/30
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        Паровой утюг

        Итого:

        Глажение без частого долива воды

        Утюг с большим резервуаром для воды

        • Пар 45 г/мин; паровой удар 180 г
        • Керамическая подошва
        • 2600 Вт
        • Система автоотключения
        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

        Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

        Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

        Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

        Постоянная подача пара до 40 г/мин

        Постоянная подача пара до 40 г/мин

        Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

        Большой резервуар для воды 400 мл позволяет реже доливать воду

        Большой резервуар для воды 400 мл позволяет реже доливать воду

        Удобное глаженье без частого долива воды. Большой резервуар для воды 400 мл обеспечивает более долгое глаженье и не требует частого наполнения. Простое управление за счет больших кнопок и удобного парорегулятора.

        Паровой удар до 180 г

        Паровой удар до 180 г

        Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

        Керамическая подошва EasyFlow

        Керамическая подошва EasyFlow устойчива к царапинам, хорошо скользит и удобна в очистке.

        Технические характеристики

        • Легко использовать

          Открывающаяся сбоку крышка
          Да
          Объем резервуара для воды
          400 ml
          Название подошвы
          SteamGlide, керамика
          Заостренный паровой носик
          Да
          Система автоотключения
          Да
          Долив воды в любой момент использования
          Да
          Длина шнура питания
          2 m

        • Быстрое разглаживание складок

          Мощность
          2600 W
          Паровой удар
          180 g
          Постоянная подача пара
          45 г/мин
          напряжение
          220 V
          Различные режимы подачи пара
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          Функция самоочистки

        • Карта памяти

          Отделение для хранения шнура
          Фиксатор шнура

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