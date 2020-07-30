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Больше не доступен
Пар 45 г/мин; паровой удар 180 г
Керамическая подошва
2600 Вт
Система автоотключения
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Награды
4.9
из 5
9
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Alla5149
30/07/2020
Україна
Зручно, швидко, якісно
Дуже зручна у використанні праска. Легко прасувати як малі дитячі речі, так і одяг дорослої людини. Користуюся більше чим пів року. Надіюся, якість не підведе.
Плюсы
Відносно недорога, якісна, легка в користуванні
Минусы
Вага, можно трошки легшу.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3584/30 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3584/30 Парова праска
SJV27
12/11/2019
Україна
Чудова правска
Замовляла ще раніше по акції. Користуюся вже досить довго. Все подобається. Гарно прасує, особливо якщо користуватися парою. Жодного накипу ні всередині, ні ззовні. Підошва не царапається. Навіть декілька разів падав з гладильної доски, але все ціле і працює) Також 2 рази спішила на роботу і забула вимкнути, то ж автовимкнення перевірила успішно)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3584/30 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3584/30 Парова праска
DianaKoala
11/11/2019
Україна
Лёгкий и очень удобный утюг!
Приобрела этот утюг совсем недавно. Привлекло множество функций за такую доступную цену. Сразу "бросилось" в глаза то, что утюг автоматически отключается. С маленьким ребенком это очень актуально, так как часто отвлекаешься и можешь забыть о том, что делал до... утюг лёгкий, красивый, удобно ложится в руку, быстро и качественно утюжит даже очень плотную ткань. Однозначно рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3584/30 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3584/30 Парова праска