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Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.
Функція Calc Clean дозволяє видалити часточки накипу з праски Philips, просто промивши її водою. Регулярне очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски.
Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Зручне прасування із меншою кількістю доливань води. Надзвичайно великий резервуар на 400 мл води дає змогу довше прасувати, не доливаючи води. Великі кнопки та зручний перемикач налаштування пари є доступними та дозволяють повністю керувати роботою праски.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
Керамічна підошва EasyFlow стійка до подряпин, легко ковзає і чиститься.
Легкість у використанні
Швидке усунення складок
Видалення накипу
Зберігання
GC026/80
GC026/30
GC026/00