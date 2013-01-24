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    Парова праска

    GC3584/30
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    • Менше доливань води для довшого прасування Менше доливань води для довшого прасування Менше доливань води для довшого прасування
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      Парова праска

      GC3584/30
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Парова праска

        Усього:

        Менше доливань води для довшого прасування

        Праска з великим резервуаром для води

        • Пара 45 г/хв.; паровий удар 180 г
        • Керамічна підошва
        • 2600 Вт
        • Безпечне автоматичне вимкнення
        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

        Функція Calc Clean запобігає утворенню накипу в прасці.

        Функція Calc Clean запобігає утворенню накипу в прасці.

        Функція Calc Clean дозволяє видалити часточки накипу з праски Philips, просто промивши її водою. Регулярне очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски.

        Постійна подача пари до 40 г/хв.

        Постійна подача пари до 40 г/хв.

        Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

        Дуже великий резервуар на 400 мл води – менше доливань

        Дуже великий резервуар на 400 мл води – менше доливань

        Зручне прасування із меншою кількістю доливань води. Надзвичайно великий резервуар на 400 мл води дає змогу довше прасувати, не доливаючи води. Великі кнопки та зручний перемикач налаштування пари є доступними та дозволяють повністю керувати роботою праски.

        Паровий удар до 180 г

        Паровий удар до 180 г

        Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

        Керамічна підошва EasyFlow

        Керамічна підошва EasyFlow стійка до подряпин, легко ковзає і чиститься.

        Технічні характеристики

        • Легкість у використанні

          Назва підошви
          Керамічна підошва SteamGlide
          Доливання води будь-коли під час використання
          Так
          Ємність резервуара для води
          400 ml
          Безпечне автоматичне вимкнення
          Так
          Точний паровий носик
          Так
          Довжина шнура живлення
          2 m
          Дверцята, що відкриваються збоку
          Так

        • Швидке усунення складок

          Потужність
          2600 W
          Регулювання рівня подачі пари
          Так
          Напруга
          220 V
          Паровий удар
          180 g
          Постійна подача пари
          45 г/хв.

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Самоочищення

        • Зберігання

          Пристосування для шнура
          Затискач для шнура

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