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Більше не доступний
Пара 45 г/хв.; паровий удар 180 г
Керамічна підошва
2600 Вт
Безпечне автоматичне вимкнення
Система «крапля-стоп» у вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури й не хвилюватися про плями від води.
Функція очистки від накипу дозволяє видалити часточки накипу з праски Philips, просто промивши її водою. Регулярне очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски.
Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Нагороди
4.9
з 5
10
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Alla5149
30/07/2020
Україна
Зручно, швидко, якісно
Дуже зручна у використанні праска. Легко прасувати як малі дитячі речі, так і одяг дорослої людини. Користуюся більше чим пів року. Надіюся, якість не підведе.
Плюси
Відносно недорога, якісна, легка в користуванні
Мінуси
Вага, можно трошки легшу.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC3584/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC3584/30 Парова праска
SJV27
12/11/2019
Україна
Чудова правска
Замовляла ще раніше по акції. Користуюся вже досить довго. Все подобається. Гарно прасує, особливо якщо користуватися парою. Жодного накипу ні всередині, ні ззовні. Підошва не царапається. Навіть декілька разів падав з гладильної доски, але все ціле і працює) Також 2 рази спішила на роботу і забула вимкнути, то ж автовимкнення перевірила успішно)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC3584/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC3584/30 Парова праска
DianaKoala
11/11/2019
Україна
Лёгкий и очень удобный утюг!
Приобрела этот утюг совсем недавно. Привлекло множество функций за такую доступную цену. Сразу "бросилось" в глаза то, что утюг автоматически отключается. С маленьким ребенком это очень актуально, так как часто отвлекаешься и можешь забыть о том, что делал до... утюг лёгкий, красивый, удобно ложится в руку, быстро и качественно утюжит даже очень плотную ткань. Однозначно рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC3584/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC3584/30 Парова праска