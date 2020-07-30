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  • Менше доливань води для довшого прасування
  • Менше доливань води для довшого прасування
  • Менше доливань води для довшого прасування
  • Менше доливань води для довшого прасування
  • Менше доливань води для довшого прасування
  • Менше доливань води для довшого прасування

Більше не доступний

Парова праска

GC3584/30

4.9
| (10) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Менше доливань води для довшого прасування
Лінійка парових прасок Philips SmoothCare має один із найбільших резервуарів для води серед парових прасок. Довше прасування без доливання води! Потужна пара дасть змогу легко видаляти стійкі складки.
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Праска з великим резервуаром для води

Менше доливань води для довшого прасування

  • Пара 45 г/хв.; паровий удар 180 г

  • Керамічна підошва

  • 2600 Вт

  • Безпечне автоматичне вимкнення

Система «крапля-стоп» запобігає утворенню плям під час прасування

Система «крапля-стоп» запобігає утворенню плям під час прасування

Система «крапля-стоп» у вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури й не хвилюватися про плями від води.

Функція очистки від накипу запобігає утворенню накипу в прасці.

Функція очистки від накипу запобігає утворенню накипу в прасці.

Функція очистки від накипу дозволяє видалити часточки накипу з праски Philips, просто промивши її водою. Регулярне очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски.

Постійна подача пари до 40 г/хв

Постійна подача пари до 40 г/хв

Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.9

з 5

10

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

30/07/2020

Україна

Україна

Зручно, швидко, якісно

Дуже зручна у використанні праска. Легко прасувати як малі дитячі речі, так і одяг дорослої людини. Користуюся більше чим пів року. Надіюся, якість не підведе.

Плюси

Відносно недорога, якісна, легка в користуванні

Мінуси

Вага, можно трошки легшу.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC3584/30 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC3584/30 Парова праска

12/11/2019

Україна

Україна

Чудова правска

Замовляла ще раніше по акції. Користуюся вже досить довго. Все подобається. Гарно прасує, особливо якщо користуватися парою. Жодного накипу ні всередині, ні ззовні. Підошва не царапається. Навіть декілька разів падав з гладильної доски, але все ціле і працює) Також 2 рази спішила на роботу і забула вимкнути, то ж автовимкнення перевірила успішно)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC3584/30 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC3584/30 Парова праска

11/11/2019

Україна

Україна

Лёгкий и очень удобный утюг!

Приобрела этот утюг совсем недавно. Привлекло множество функций за такую доступную цену. Сразу "бросилось" в глаза то, что утюг автоматически отключается. С маленьким ребенком это очень актуально, так как часто отвлекаешься и можешь забыть о том, что делал до... утюг лёгкий, красивый, удобно ложится в руку, быстро и качественно утюжит даже очень плотную ткань. Однозначно рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC3584/30 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC3584/30 Парова праска

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