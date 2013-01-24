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    Паровой утюг

    GC3620
    Общая оценка / 5
    2 награды
    • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %* Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %* Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
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      Паровой утюг

      GC3620
      Общая оценка / 5
      2 награды

      Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

      Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Паровой утюг

      Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

      Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

      Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

      Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Паровой утюг

      Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

      Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

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        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

        Паровой утюг с режимом энергосбережения

        • шнур 3 м
        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

        Автоматический энергосберегающий режим

        Автоматический энергосберегающий режим

        Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.

        Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

        Постоянная подача пара до 40 г/мин

        Постоянная подача пара до 40 г/мин

        Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

        Паровой удар до 120 г

        Паровой удар до 120 г

        Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

        Технические характеристики

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Постоянная подача пара
          40  г/мин
          "Паровой удар"
          120  г
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Распылитель
          Да
          Питание
          2400  Вт

        • Легко использовать

          Объем резервуара для воды
          300  мл
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          Большое отверстие для залива воды
          Система "капля-стоп"
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Фиксатор шнура
          Длина шнура питания
          3  м
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 180 градусов

        • Забота об окружающей среде

          Энергосбережение
          20 % экономия энергии

        • Очистка от накипи

          Можно использовать водопроводную воду
          Да
          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи

        • Технические характеристики

          Масса утюга
          1,6  кг
          напряжение
          220—240  В

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