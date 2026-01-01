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Больше не доступен

EnergyCareПаровой утюг

GC3620/02

1 награда

Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара.

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Паровой утюг с режимом энергосбережения

Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

  • шнур 3 м

Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.

Автоматический энергосберегающий режим

Автоматический энергосберегающий режим

Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.

Технические характеристики

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Награды

  • Изображение VRS_PBTAWARD66

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