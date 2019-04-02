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Больше не доступен

Azur PerformerПаровой утюг

GC3802/20

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрее, проще, умнее
Паровой утюг Philips Azur Performer сочетает в себе высокую эффективность и простоту в использовании. Функция автоматической регулировки подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани. Подошва SteamGlide позволяет ускорить процесс глажения благодаря великолепному скольжению.
Посмотреть все преимущества

Оцените преимущества инновационной системы подачи пара и контроля температуры

Быстрее, проще, умнее

  • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 140г

  • Подошва SteamGlide

  • Очистка от накипи

  • 2400 Вт

2400 Вт для быстрого нагрева утюга

2400 Вт для быстрого нагрева утюга

Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.

Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 40 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для разглаживания складок.

Паровой удар до 140 г

Паровой удар до 140 г

Паровой удар до 140 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

02/04/2019

Україна

Україна

Этот утюг идеальный

Больше двух лет пользуюсь этим утюгом , очень легко и быстро поутюжить вещи. Отпаривает идеально. Этот утюг полностью оправдал мои ожидания. Рекомендую .

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer GC3802/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer GC3802/20 Парова праска

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