Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Подача пара 40 г/мин; паровой удар 140г
Подошва SteamGlide
Очистка от накипи
2400 Вт
Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.
Постоянная подача пара до 40 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Паровой удар до 140 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Veronikash93
02/04/2019
Україна
Этот утюг идеальный
Больше двух лет пользуюсь этим утюгом , очень легко и быстро поутюжить вещи. Отпаривает идеально. Этот утюг полностью оправдал мои ожидания. Рекомендую .
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer GC3802/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer GC3802/20 Парова праска